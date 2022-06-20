Опрос: Отпуск этим летом планирует всего 11% сотрудников, 23% потеряли работу, а 47% считает что сейчас не время из-за войны

Согласно блиц-опросу, проведенному кадровым порталом grc.ua, этим летом отпуск планирует рекордно низкое количество работников (11%). Почти половина (47%) опрошенных считает, что сейчас не время отдыха и радости. А почти четверть (23%) вообще потеряла работу из-за войны войны.

Не успев полностью восстановиться от кризиса 2020 года, отрасль туризма вновь ощутила чуть ли не самое сильное негативное влияние в результате войны. На фоне всеобщего постепенного восстановления рынка труда после начала войны эта отрасль входит в десятку сфер с минимальным количеством вакансий. На июнь 2022 года на эту профессиональную сферу приходится всего лишь 0,6% вакансий от всех актуальных.

Отсутствие иностранных туристов, финансовые проблемы у отечественных туристов и, что самое главное, уверенность в том, что отдых во время войны неуместен, привели к минимальной заполненности санаториев и баз отдыха в Украине. Заграничный туризм и, в частности, отдых у моря тоже почти не востребован.

Как показал опрос кадрового портала grc.ua, горячие события в стране влияют и на возможность планировать отдых, и на желание отдыхать. Отпуск этим летом планирует рекордно низкое количество украинских работников – всего 11% опрошенных. Из них только 1% намерено уехать на отдых за границу. Желаемые направления почти не изменились, наиболее популярны Турция и Египет, однако вылет будет происходить теперь из других стран Европы. Большинство тех, кто планирует этим летом отдых, предпочитает внутренний туризм – намерение поехать в горы в Украине отметило 3% опрошенных, 6% желает поехать в другой регион страны.

Подавляющее большинство украинцев считают, что во время войны отдых и радости вообще не уместны. Такую позицию озвучила около половины (47%) опрошенных. Почти четверть (23%) респондентов отметили, что потеряли работу из-за войны войны, а потому ни возможности, ни желания отдыхать нет. Еще 6% работников находятся в вынужденном безвозмездном отпуске, а 9% опрошенных ищут убежище от войны за границей и им тоже сейчас не до отдыха.

Напомним, что с введением в действие военного положения в Украине изменились и трудовые права работников и порядок предоставления отпусков. Согласно Закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15.03.2022 № 2136-ІХ, в течение действия военного положения ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня. Если условиями трудового договора было предусмотрено большее количество дней отпуска, то действие этих положений во время военного положения может быть прекращено. Кроме того, работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком), если этот работник задействован в работах на объектах критической инфраструктуры.

Относительно отпуска без сохранения заработной платы, то по просьбе работника работодатель может предоставлять такой отпуск без ограничения срока. Одновременно с этим, согласно законодательству, во время военного положения работодатель не имеет права требовать от работника уходить в отпуск за свой счет. Оформление отпусков без сохранения заработной платы есть право, но не обязанность работника. Если в связи с военными действиями предприятие не может функционировать или если прекращается работа части структурных подразделений или невозможна организация работы отдельных работников, работодатель должен оформлять простой. Принуждение работников уходить в этих вариантах в отпуск без сохранения заработной платы является нарушением трудовых прав работников.

Источник: grc