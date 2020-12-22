Оранжевый по-прежнему в моде. Премиальный хромбук Samsung Galaxy Chromebook 2 красуется на официальном рендере





Инсайдер Эван Бласс опубликовал качественный рендер с финальным дизайном премиального сверхтонкого (программа Intel Project Athena) хромбука Samsung Galaxy Chromebook 2, чей анонс ожидается в рамках грядущей выставки CES 2021.

Это обновление оригинальной модели Galaxy Chromebook, дебютировавшей на CES 2020 и запомнившейся, в числе прочего, яркой оранжевой расцветкой. Собственно, рендер подтверждает, что Galaxy Chromebook 2 в целом сохранит и дизайн, и фирменную ярко-оранжевую окраску. Более того, в оранжевый цвет теперь окрашена не только основная часть корпуса, но и боковые грани. В то же время клавиатурный блок модели второго поколения остался нейтрально-черным.

Если присмотреться внимательнее, то можно заметить некоторые незначительные изменения в компоновке портов на боковых гранях. В то же время основные изменения, как обычно происходит при такой смене поколения, будут сосредоточены внутри. Подробных характеристик пока нет, но можно с уверенностью предположить, что Galaxy Chromebook 2 перейдет на актуальную мобильную платформу Intel Tiger Lake с встроенной графикой Iris Xe на архитектуре Xe-LP, поддержкой Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 и прочими прелестями вроде увеличенного времени автономной работы. Как раз недостаточно хорошую автономность и систему охлаждения ставили в основные недостатки оригинальной модели.

Сочетание более высокой автономности и достойной графической производительности чипов Intel Core 11-го поколения с достаточно видным дизайном Samsung Galaxy Chromebook определенно интригует.