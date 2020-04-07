Хромбуки для обеспеченных. Премиальные ноутбуки ASUS Flip Chromebook (C436) и Samsung Galaxy Chromebook поступили в продажу





Мобильные ПК с Chrome OS — хромбуки — у большинства ассоциируются с откровенно бюджетными характеристиками и низкой ценой, ведь подавляющее большинство этого «меньшинства» таковыми и являются. Но бывают и премиальные флагманские хромбуки стоимостью под $1000. Два таких ноутбука как раз поступили в продажу на этой неделе. Речь о Samsung Galaxy Chromebook и ASUS Flip Chromebook (C436) — оба дебютировали на январской выставке CES 2020 года, но в продажу поступили только сейчас.

Samsung Galaxy Chromebook

Samsung Galaxy Chromebook, как и подобает устройствам Galaxy, выделяется премиальным дизайном и топовыми характеристиками. Новинка удовлетворяет требованиям программы Intel Project Athena (реинкарнация инициативы Ultrabook), что подтверждено наличием соответствующего сертификата. Но и стоит тоже весьма недешево — в США его стоимость составляет $1000. Для сравнения, ровно столько же стоит базовая конфигурация новейшего MacBook Air и достойных предложений среди моделей с Windows 10 тоже хватает.

За эти деньги покупатель весьма нетипичный хромбук: Galaxy Chromebook — это трансформируемый ноутбук с поддержкой стилуса (входит в комплект поставки). Новинка оснащается экраном OLED 4K UHD диагональю 13,3 дюйма с тонкими рамками (3,9 мм), четырехъядерный (восьмипоточный) CPU Core i5-10210U, 8 ГБ ОЗУ и SSD объемом 256 ГБ. Есть два порта USB-C, слот для microSD, разъем для наушников и две камеры разрешением 1 и 8 Мп. Аккумулятор емкостью 47,9 Вт·ч способен в среднем обеспечить 8,4 часа автономной работы. Все это упаковано в металлический корпус толщиной всего 9,9 мм. Полные габариты — 302,8х203,2х9,9 мм при массе 1,03 кг. Цветов на выбор есть два: Fiesta Red и Mercury Gray.

ASUS Flip Chromebook (C436)

Как и Samsung Galaxy Chromebook, конкурирующий ASUS Flip Chromebook (C436) выделяется тонким корпусом из магниевого сплава и относится к категории трансформируемых (экран откидывается на угол в 360 градусов). У ASUS Flip Chromebook тоже есть сертификат Project Athena.

ASUS Flip Chromebook (C436) по некоторым параметрам уступает Galaxy Chromebook, но в кое-чем он превосходит конкурента и стоит ощутимо дешевле — от $800. В конфигурацию Flip Chromebook (C436) входит 14-дюймовый сенсорный ЖК-экран с разрешением 1920х1080 пикселей (заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB) с поддержкой стилуса, CPU Intel Core 10-го поколения (вплоть до Core i7-10510U), 8 или 16 ГБ ОЗУ и SSD до 512 ГБ.

Также в оснащении хромбука — беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, слот microSD, два порта USB 3.2 Gen 1 Type-C и веб-камера HD. Габариты составляют 319,54х205,3х13,76 мм при массе 1,09 кг. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 12 часов.

Понятно, что столь дорогие мобильные ПК с Chrome OS — удел единиц. И тут даже дело не в цене, а в Chrome OS, которая после прихода iPad в образовательный сегмент находится на грани выживания.