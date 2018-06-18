Ощадбанк начал выпускать виртуальные prepaid-карты (без привязки к счету/другой карте) для бесконтактной оплаты со смартфонов

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Ощадбанк сообщил о запуске нового платежного инструмента – виртуальной prepaid-карты, оформить которую можно мгновенно без необходимости посещения отделения, причем для этого совсем не обязательно быть клиентом банка.

Карта, у которой даже нет своего названия, не имеет физического носителя и оформляется без привязки к другой банковской карте или карточному счету. Зачем она нужна? Она предназначена для проведения на территории Украины расчетов в сети Интернет, бесконтактных оплат смартфоном в торгово-сервисной сети и операций в «Ощад 24/7».

В Ощадбанке отмечают, что ее можно использоваться для проведения бесконтактных оплат, привязав к подходящему смартфону. В качестве неоспоримого достоинства продукта разработчики называют то, что эту карту невозможно потерять или украсть. Также в Ощадбанке говорят, что они первыми в Украине запустили подобного рода продукт.

Чтобы получить такую карту, нужно только позвонить в Контакт-центр Ощадбанка, установить защитный код доступа PIN, получить с помощью чат-бота все реквизиты и добавить их в электронные кошельки Google Pay и Ощад PAY для последующего совершения покупок.

Пополнять цифровые prepaid-карты можно в POS-терминалах и отделениях Ощадбанка, а также P2P-переводами с карточек любых банков Украины.

Источник: Ощадбанк