Основателя Telegram Павла Дурова арестовали в аэропорту Франции, — СМИ

Основателя Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже. Он прилетел в столицу Франции на частном самолете из Азербайджана в сопровождении охранника и женщины.

Ордер на задержание и обыск был выписан, потому что Дуров не сотрудничал с французскими силовиками и не модерировал как следует Telegram, что делает его соучастником таких преступлений, как незаконный оборот наркотиков, терроризм, отмывание денег, жестокое обращение с детьми и тому подобное, сообщает французский телеканал TF1.

Дуров очень мало путешествовал по Европе, избегая стран, в которых доступен Telegram, выбирая для визитов Эмираты или Южную Америку.

Сообщается, что Дуров сейчас находится под стражей, а в воскресенье ему планируют предъявить обвинение.

«Павел Дуров окажется в следственном изоляторе, это точно», — заявил следователь TF1/LCI

«На своей платформе он позволил совершить бесчисленное количество правонарушений и преступлений, и не предпринял никаких шагов для их смягчения», — анализирует источник, близкий к делу.

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СМИ отмечают, что Дуров знал, что его могут задержать во Франции, но все равно полетел частным джетом через Париж. Там пришлось произвести дозаправку.

Во французских объектах недвижимости Дурова проводятся обыски. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции.

Французские спецслужбы будут добиваться доступа к переписке в Telegram, связанной с преступными сообществами, подсанкционными компаниями и лицами.

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