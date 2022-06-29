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«ОсвітаВсім» — чат-бот со всей необходимой информацией о вступительной кампании 2022 года

«ОсвітаВсім» — чат-бот со всей необходимой информацией о вступительной кампании 2022 года

ГП «Инфоресурс» создало чат-бот «ОсвітаВсім» — в сервисе можно узнать основные даты вступительной кампании для выбранной траектории поступления, контакты службы поддержки или видеоинструкции по регистрации электронных кабинетов. Бот доступен в мессенджере  телеграммы и привязан к фейсбук -страницы ГП «Инфоресурс».

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Поможем собрать 60 тыс. грн на медикаменты для батальона «Свобода», который воюет на востоке

Поможем собрать 60 тыс. грн на медикаменты для батальона «Свобода», который воюет на востоке

В этом году сервис получил несколько важных обновлений. В частности, теперь в приложении можно найти не только актуальные даты поступления в высшее образование на основе полного общего среднего образования, но и для всех категорий:

  • вступ в учреждения профессионального высшего образования на основе 9-ти классов;
  • вступ в учреждения высшего, профессионального высшего образования на основе 11-ти классов;
  • вступ в учреждения высшего образования на основе профессионального младшего бакалавра, младшего специалиста, младшего бакалавра;
  • вступ в магистратуру на основе бакалавра, специалиста, магистра.

Нужно выбрать раздел «Основные даты» и необходимое направление вступления.

Также в боте достаточно простой доступ к другим опциям: видеоразъяснения, инфоматериалы, нормативные документы, контакты службы поддержки, проверки документов об образовании и т.д. Разделы постоянно дополняются новыми материалами и информацией.

На сегодня почти 159 тыс. участников основной сессии НМТ окончательно определились с местом тестирования.

На прошлой неделе Кабмин рекомендовал начать обучение в школах в очном формате с 1 сентября.

Кабмин рекомендует начать обучение в школах в очном формате с 1 сентября


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