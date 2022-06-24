Кабмин рекомендует начать обучение в школах в очном формате с 1 сентября

Кабмин на заседании 24 июня принял постановление «Про початок навчального року під час дії воєнного стану в Україні», которым рекомендовало начать новый учебный год в заведениях общего среднего образования традиционно 1 сентября, а в университетах — с 15 августа (за исключением первых курсов). Образовательный процесс в школах продлится до 30 июня 2023 года.

Накануне ходили слухи о начале учебного года с 1 августа и гибридной форме обучения — во время отопительного сезона применять дистанционку. В то же время, следует отметить, что правительство и МОН только рекомендуют, а окончательное решение — за местными властями.

«Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Вопрос сложен, ведь связан с безопасностью наших детей. Ситуация безопасности в стране разная, и уже сейчас понятно, что на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат. Равно как и на оккупированных территориях», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль

Денис Шмигаль подчеркнул, что местные власти должны проработать весь организационный процесс и очной, и смешанной формы обучения. Министерству образования и науки, Министерству внутренних дел, Министерству развития общин и территорий, ВГА поручено обеспечить довоз детей в школы, а также безопасность в учебных заведениях.

Согласно распоряжению Кабмина, органы местного самоуправления должны:

организовать регулярные учения по эвакуации учащихся в хранилища и уроки безопасности;

визуализацию пути к безопасным местам во всех учебных заведениях;

в хранилищах должны быть все условия пребывания и обучения;

в каждом учебном заведении должна быть тревожная кнопка на случай чрезвычайной ситуации.

ГСЧС должна в ближайшее время завершить разработку типовых протоколов безопасности, а далее ВГА должны утвердить на их основе индивидуальные протоколы безопасности для каждого учебного заведения и ознакомить с ними учеников и родителей».

В правительстве также подчеркнули, что детские сады, школы и университеты на неприфронтовых территориях должны работать: «Это важно, и правительство сделает все, чтобы это произошло в безопасных условиях.