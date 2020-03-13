От $1800 до $2350. TAG Heuer анонсировала третье поколение премиальных умных часов Connected на базе Wear OS

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Компания TAG Heuer подготовила к выпуску умные часы Connected третьего поколения. Новинка получила дизайн, напоминающий внешний вид классических хронографов. Но при этом устройство работает под управлением Wear OS.

45-миллиметровый корпус новых умных часов TAG Heuer изготовлен из титана или стали и дополнен сапфировым стеклом и керамическим циферблатом. В устройстве доступны прорезиненная заводная головка, которая работает аналогично Apple Watch и позволяет пользователям прокручивать списки и меню, а также две функциональные кнопки. Всегда активный OLED-дисплей может переключаться между двумя режимами работы для экономии заряда батареи.

Компания сообщает, что переработала своё мобильное приложение-компаньон, которое теперь позволяет пользователю более тщательно персонализировать циферблаты и функции часов и анализировать достижения в физической активности. Стандартные настройки включают по пять версий цифровых и аналоговых циферблатов, вдохновленных дизайном TAG Heuer.

Цена умных часов TAG Heuer Connected третьего поколения варьируется в диапазоне от $1800 до $2350.

Источник: Engadget