Новости Наука и космос 10.07.2024 в 20:37 comment views icon

От святого до грешного: в Ватикане случайно нашли сады Калигулы возрастом в 2000 лет

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png

Игорь Панченко

Автор новостей

Неподалеку от Ватикана строители наткнулись на уникальную находку — сады, которые принадлежали римскому императору Калигуле. Этот исторический памятник, которому более 2000 лет, расположен на берегу Тибра.

Во время строительства новой развязки на площади Пьяцца Пиа рабочие случайно открыли древние руины. Археологи, которые присоединились к раскопкам, обнаружили свинцовую водопроводную трубу с надписью на латыни. Надпись указывала на Гая Цезаря Августа Германика, известного в истории как Калигула.

Від святого до грішного: у Ватикані випадково знайшли сади Калігули віком у 2000 років

Калигула правил Римской империей с 37 до 41 года нашей эры. Его короткое правление запомнилось жестокостью и эксцентричным поведением. Император прославился тиранией и издевательствами над сенаторами, что в конце концов привело к его убийству преторианской гвардиейОт святого до грешного: в Ватикане случайно нашли сады Калигулы возрастом в 2000 летОт святого до грешного: в Ватикане случайно нашли сады Калигулы возрастом в 2000 летЛичные охранники императоров Римской империи..

Найденные сады подтверждают рассказ египетского философа Филона АлександрийскогоОт святого до грешного: в Ватикане случайно нашли сады Калигулы возрастом в 2000 летОт святого до грешного: в Ватикане случайно нашли сады Калигулы возрастом в 2000 летБыл выдающимся еврейским философом и богословом, жившим примерно между 20 годом до н.э. и 50 годом н.э. в Александрии, Египет. В своем сочинении «О посольстве к Гаю» он описывает встречу Калигулы с представителями александрийских евреев именно в саду у Тибра. Тогда император отказал еврейской общине в религиозной автономии, став на сторону греков в конфликте между двумя общинами Александрии.

Від святого до грішного: у Ватикані випадково знайшли сади Калігули віком у 2000 років

Археолог Алессио Де Кристофаро отмечает, что это открытие имеет особое значение. Пьяцца Пиа расположена в том же районе, где когда-то были «Horti Agrippinae» — сады Агриппины Старшей, матери Калигулы. Исследователи предполагают, что эта собственность переходила по наследству от Германика к его жене Агриппине Старшей, а затем к их сыну Калигуле.

Курс QA engineer від Mate academy.
Почніть кар'єру у IT з нуля! Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком QA engineer ви отримаєте усі необхідні навички, а ми допоможемо з працевлаштуванням .
Отримати знижку на курс

Кроме водопроводной трубы, археологи нашли обломки римской керамики и терракотовые фигурки с мифологическими сценами, которые украшали крыши зданий того времени.

Археологическая сенсация в Перу: под песком нашли древний храм с человеческими останками

Источник: Livescience

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить