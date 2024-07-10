От святого до грешного: в Ватикане случайно нашли сады Калигулы возрастом в 2000 лет

Неподалеку от Ватикана строители наткнулись на уникальную находку — сады, которые принадлежали римскому императору Калигуле. Этот исторический памятник, которому более 2000 лет, расположен на берегу Тибра.

Во время строительства новой развязки на площади Пьяцца Пиа рабочие случайно открыли древние руины. Археологи, которые присоединились к раскопкам, обнаружили свинцовую водопроводную трубу с надписью на латыни. Надпись указывала на Гая Цезаря Августа Германика, известного в истории как Калигула.

Калигула правил Римской империей с 37 до 41 года нашей эры. Его короткое правление запомнилось жестокостью и эксцентричным поведением. Император прославился тиранией и издевательствами над сенаторами, что в конце концов привело к его убийству преторианской гвардией Личные охранники императоров Римской империи..

Найденные сады подтверждают рассказ египетского философа Филона Александрийского Был выдающимся еврейским философом и богословом, жившим примерно между 20 годом до н.э. и 50 годом н.э. в Александрии, Египет. В своем сочинении «О посольстве к Гаю» он описывает встречу Калигулы с представителями александрийских евреев именно в саду у Тибра. Тогда император отказал еврейской общине в религиозной автономии, став на сторону греков в конфликте между двумя общинами Александрии.

Археолог Алессио Де Кристофаро отмечает, что это открытие имеет особое значение. Пьяцца Пиа расположена в том же районе, где когда-то были «Horti Agrippinae» — сады Агриппины Старшей, матери Калигулы. Исследователи предполагают, что эта собственность переходила по наследству от Германика к его жене Агриппине Старшей, а затем к их сыну Калигуле.

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Кроме водопроводной трубы, археологи нашли обломки римской керамики и терракотовые фигурки с мифологическими сценами, которые украшали крыши зданий того времени.

Источник: Livescience