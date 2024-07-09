Археологическая сенсация в Перу: под песком нашли древний храм с человеческими останками

В северо-западном Перу археологи обнаружили руины 5000-летнего церемониального храма и человеческие останки под песчаной дюной. Находка расположена в районе Занья и является частью археологического комплекса Лос Паредонес де ла Отра Банда — Лас Анимас.
Раскопки, начавшиеся 3 июня, вскрыли остатки стен многоэтажного храма. Между стенами исследователи нашли скелеты трех взрослых людей. Захоронения содержат завернутые в ткань подношения, что может свидетельствовать о жертвенных ритуалах на этом месте.
«Мы, вероятно, исследуем 5000-летний религиозный комплекс в археологическом пространстве, очерченном стенами из глины. Здесь есть то, что могло быть центральной лестницей, по которой поднимались к своеобразной сцене в центральной части», — отметил Луис Армандо Муро Иноньян, руководитель археологического проекта культурных ландшафтов Укупе — долины Занья.
Стены украшены сложными фризами с изображениями человеческого тела с птичьей головой, кошачьими чертами и когтями рептилий. Верхние части стен покрывала «тонкая штукатурка с живописным рисунком».
Исследователи также обнаружили памятник, датируемый 600–700 годами нашей эры, периодом культуры Моче в Перу. Моче, известные своими величественными храмами и изысканными произведениями искусства, в частности керамическими бокалами в форме человеческих голов, практиковали человеческие жертвоприношения. Команда также идентифицировала захоронение ребенка 5–6 лет, которое произошло значительно позже.
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Источник: Livescience
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