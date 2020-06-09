От Зеленского через электронную петицию требуют «законодательно запретить чипирование людей»

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На сайте президента Украины в разделе электронных петиций инициирована новая петиция, требующая «запретить чипирование людей». Её инициатором является Владислав Погорелов.

Автора петиции нельзя назвать многословным. И в названии петиции, и в её описании фигурирует один и тот же текст следующего содержания:

«Законодательно запретить чипирование людей путём внедрения чипа в тело».

Очевидно, данная петиция стала следствием распространения в интернете конспирологических теорий, которые утверждают, что при вакцинации людей от коронавирусной инфекции COVID-19 им одновременно будет вводиться в организм чип, благодаря чему в дальнейшем людей можно будет легко контролировать. И теперь бдительный гражданин хочет не допустить такого развития событий в Украине, и требует законодательно запретить чипирование.

Отметим, данная петиция была запущена 5 июня. На момент подготовки материала её успели подписать немногим более 1900 пользователей сервиса электронных петиций. До окончания срока сбора подписей осталось ещё 88 дней. Для рассмотрения петиции требуется, чтобы она собрала не менее 25 тыс. подписей.

Ранее Билл Гейтс, которого конспирологи обвиняют в планах массового чипирования под видом вакцинации от COVID-19, назвал такие идеи «глупостью».