«Очень трудно опровергать подобное, потому что это такая глупость» — Билл Гейтс о разговорах про чипирование





Основателю Microsoft, миллиардеру и филантропу Биллу Гейтсу, как известно, досталось больше всего от конспирологов, эксплуатирующий тему COVID-19. И вот сейчас он прокомментировал популярную конспирологическую теорию о массовом чипировании под видом вакцинации COVID-19 (как тебе такое, Михалков?).

Комментируя параноидальную теорию о чипировании в беседе с Business Insider, основатель Microsoft заявил следующее:

«Я никогда не занимался вещами вроде микрочипов. Очень трудно опровергать подобное, потому что это в равной степени глупо или странно».

Подобно тому, как Илон Маск при каждой возможности рассказывает о потенциальных опасностях ИИ, Гейтс годами твердил об опасностях пандемий, призывая мировых лидеров, в том числе Дональда Трампа в конце 2016 года, отнестись всерьез к этой потенциальной угрозе и предпринять соответствующие меры. В 2015 году на конференции TED Билл Гейтс рассказал о возможном появлении нового вируса, который приведет к пандемии. И, как мы сейчас знаем, он, как и многие другие, оказался прав.

В беседе с BBC он также заявил, что «все эти сплетни и антинаучные высказывания [о захвате контроля над путем чипирования под видом вакцинирования]» только приводят к разжиганию вражды между людьми.

«Беспокоит то, что в такое время цифровые инструменты используются для всего этого сумасшествия. Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей. Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей». Билл Гейтс, основатель Microsoft, миллиардер и филантроп

4 июня фонд Билла и Мелинды Гейтс (крупнейший благотворительный фонд в мире) объявил, что в течение пяти лет перечислит $1,6 млрд Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), которые пойдут на закупку жизненно важных вакцин для беднейших стран мира. Кроме того, фонд Билла и Мелинды Гейтс выделит еще $100 млн на распространение вакцины от коронавируса, когда та появится.

Источник: Business Insider и BBC