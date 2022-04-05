Отчёт ООН: для «жизнеспособного будущего» необходимо вдвое сократить выбросы парниковых газов уже в этом десятилетии

ООН подготовила новый доклад о климатических изменениях на Земле. Авторы доклада утверждают, что уже в этом десятилетии мир обязан вдвое сократить выбросы парниковых газов. Для достижения этой цели человечеству необходимо быстро перейти на чистую энергию, сократить потребление энергии и внедрить технологии, которые могут улавливать часть углекислого газа, вызывающего нагревание нашей планеты.

В подготовке доклада принимали участие сотни ведущих учёных-климатологов. В документе излагаются меры, необходимые для предотвращения тотальной климатической катастрофы. Фактически, документ содержит один ключевой призыв к действию – «быстрому и глубокому» сокращению выбросов парниковых газов во всех секторах.

Доклад основан на предыдущих исследованиях, которые показывают, что глобальное потепление более чем на 1,5 градуса Цельсия будет разрушительным для людей и дикой природы во всём мире. По данным документа, человечество подошло тревожно близко к тому, чтобы преодолеть этот порог. Мы можем преступить черту уже до 2030 года.

Избежать экологической катастрофы удастся, если внести существенные изменения в выработку и потребление энергии уже в этом десятилетии. Для этого необходимо сократить выбросы парниковых газов наполовину. Долгосрочная цель состоит в том, чтобы достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к середине века. Это позволит сохранить стабильными средние глобальные температуры.

В докладе говорится, что технология, необходимая для достижения этих целей, уже имеется у нас под рукой. Затраты на солнечную и ветровую энергию и батареи для хранения возобновляемой энергии уже упали на 85% с 2010 года. Аналогичное снижение цен на электромобили уменьшит загрязнение выхлопными газами. В конечном счёте, говорят авторы, также необходимо изменить повседневное поведение, чтобы в первую очередь сократить потребление энергии. В городах должно быть удобно передвигаться пешком, на велосипеде или на общественном транспорте. Со своей стороны, инвесторы могут отказаться от ископаемого топлива, а потребители могут просто потреблять меньше. Также в отчёте говорится о необходимости использования технологий, улавливающих и удаляющих CO2 из воздуха. Их необходимо применять при дальнейшем использовании ископаемого топлива.

Источник: The Verge