Отколовшаяся от Sphero компания создала программируемого робота Misty II стоимостью $3200

Отпочковавшаяся от Sphero компания Misty Robotics анонсировала выпуск собственного программируемого робота второго поколения под названием Misty II. Его первая демонстрация состоялась во время проведения выставки CES 2018.

Модель Misty I представляла собой бета-версию, предназначенную для разработчиков. В то же время усовершенствованная версия Misty II ориентирована на более широкую аудиторию. Новинка оснащена двумя процессорами Qualcomm Snapdragon и работает под управлением операционных систем Windows IoT Core и Android 7. Робот содержит микрофоны дальнего действия, 4K камеру с поддержкой трансляции видео через сеть Wi-Fi и распознавания лиц, два динамика и множество сенсоров для создания карты местности и избегания столкновений с объектами. Также в наличии имеются дисплей для отображения глаз и руки. Владелец Misty II может загрузить все доступные навыки или создать собственные, используя блочное программирование или JavaScript API.

Робот Misty II способен выполнять ряд базовых задач, например, распознавать людей, самостоятельно перемещаться по территории, подключаться к зарядной станции. Также пользователь может «научить» робота и более продвинутым задачам. На сайте Misty Robotics упоминаются патрулирование периметра дома, когда владельцев нет на месте, инвентаризация запасов на открытых полках, игра с собакой, когда она скучает дома одна. Наконец, с помощью 3D печати конструкцию робота можно дополнить полочкой для развозки напитков или добавить дополнительные сенсоры, например, для контроля качества воздуха.

Misty II является устройством не для всех. В самой компании говорят, что робот ориентирован на разработчиков ПО, студентов, энтузиастов программирования.

В настоящее время запущена краудфандинговая кампания по сбору средств, необходимых для выпуска Misty II. Розничная цена заявлена на уровне $3200. Но при этом предусмотрены существенные скидки для первых покупателей — $1499 и $1599. Начало поставок запланировано на 4 декабря этого года.

Источник: The Verge