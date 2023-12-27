Отмененная игра Agent от создателей GTA Rockstar Games появилась на скриншотах

В интернет проникли скриншоты отмененной игры Agent от Rockstar, создателей GTA. Это очень ранние изображения рабочей версии игры, отдельных моделей и карты, но они дают некоторое представление.

Agent разрабатывалась для PS3 (возможно и для других платформ). Это была игра в мире шпионов, она включала секретные миссии и политические убийства. Но по неизвестным причинам Rockstar решила ее отменить. Возможно, это произошло из-за «ада разработки».

По данным источников, карта, присутствующая среди скриншотов – лишь одна из многих планировавшихся в игре. Другие слитые скриншоты показывают подводную обстановку – для альфа-версии они выглядят довольно неплохо. Или подводные визуальные эффекты хорошо скрывают графические недостатки.

К сожалению, во время недавней утечки Rockstar хакеры не получили рабочей сборки Agent. Поэтому вряд ли неизданная игра появится на ПК или другой платформе.

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Источник: DSOG