Новости Игры 27.12.2023 в 21:07 comment views icon

Отмененная игра Agent от создателей GTA Rockstar Games появилась на скриншотах

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

В интернет проникли скриншоты отмененной игры Agent от Rockstar, создателей GTA. Это очень ранние изображения рабочей версии игры, отдельных моделей и карты, но они дают некоторое представление.

Agent від Rockstar Games

Agent разрабатывалась для PS3 (возможно и для других платформ). Это была игра в мире шпионов, она включала секретные миссии и политические убийства. Но по неизвестным причинам Rockstar решила ее отменить. Возможно, это произошло из-за «ада разработки».

Agent від Rockstar Games

По данным источников, карта, присутствующая среди скриншотов – лишь одна из многих планировавшихся в игре. Другие слитые скриншоты показывают подводную обстановку – для альфа-версии они выглядят довольно неплохо. Или подводные визуальные эффекты хорошо скрывают графические недостатки.

Agent від Rockstar Games

К сожалению, во время недавней утечки Rockstar хакеры не получили рабочей сборки Agent. Поэтому вряд ли неизданная игра появится на ПК или другой платформе.

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Источник: DSOG

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