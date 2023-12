Новый взлом Rockstar Games: еще код GTA 6, весь код GTA 5 и все файлы неизданной Bully 2

Кажется, Rockstar Games снова взломали. Многие источники сообщают, что в сети оказался код GTA 5, данные GTA 6 и Bully 2.

Конкретно речь идет о полном коде GTA 5, фрагменты которого появлялись ранее, коде Python с GTA 6 и всех файлах отмененной игры Bully 2. Источники утверждают, что появилось еще больше данных GTA 6, чем было в недавней большой утечке. Данные подтверждают кодовое название GTA 6 Project Americas.

BREAKING: The source code for GTA 5 has been leaked publicly 😳

Полный код GTA 5, по слухам, циркулировал в сети непублично уже год, а сейчас был обнародован. Также появилась предварительная версия карты GTA 5.

Утечка кода содержит файлы для Bully 2, отмененного продолжения приключенческой игры Rockstar. Bully была запущена между Grand Theft Auto: San Andreas и Grand Theft Auto 4. Игра похожа на серию GTA. Данные свидетельствуют о том, что в Rockstar некоторое время работали над Bully 2.

References to Bully 2 and Project Americas are included in the GTA 5 source code leaks.

We don’t know the extent of the damage yet, but this is terrible news for Rockstar. It could even lead to delays for GTA 6 depending on what exactly was leaked. pic.twitter.com/prOXdAvwlr

— Gaming Detective (@that1detectiv3) December 24, 2023