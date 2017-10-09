Ответвление Eve Online для мобильных устройств под названием Project Aurora выйдет в 2018 году

Популярная космическая массовая многопользовательская онлайн-игра Eve Online существует на рынке уже 14 лет. За это время проект активно развивался и обрастал новыми функциями, чтобы сохранить интерес игроков на платформе ПК. С определённого периода игра даже стала бесплатной.

А теперь разработчики из CCP Games объединились с командой PlayRaven, чтобы перенести многопользовательский стиль Eve Online на мобильные устройства. Совместными усилиями ведётся разработка игры Project Aurora, которая появится на iOS и Android в 2018 году. Ранее вселенная Eve Online уже появлялась в других проектах-ответвлениях, например, Dust 514 и Valkyrie. Но в Project Aurora разработчики впервые обратили свои взоры на мобильные устройства. Действия новой игры будут разворачиваться в той же вселенной, что и в Eve Online, но игры не будут интегрированы.

Какие-либо подробности о новом проекте пока не разглашаются.

Источник: Engadget