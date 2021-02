Overcooked! All You Can Eat выйдет на PS4, Xbox One, Switch и PC

Overcooked! All You Can Eat — это игра, которая включает весь контент из двух частей популярного симулятора ресторанной кухни Overcooked (обзор первой можно почитать на нашем сайте). Разработчик игры Ghost Town Games сообщил, что тайтл будет выпущен для консолей Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и для PC (в магазине Steam). Релиз состоится 23 марта. Сейчас же игра доступна только для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Overcooked! All You Can Eat также является ремастером первых двух частей, и оптимизирована для 4K-разрешения и 60 к/с. В игре, в частности, ускорили загрузку уровней, что должно порадовать многих пользователей.

Кроме того, Ghost Town Games анонсировала добавление кросс-платформенной поддержки для всех вышеперечисленных платформ. Обновление должно выйти «в скором времени». Пока что поиграть между собой могут только владельцы нового поколения консолей PlayStation и Xbox.

Источник: The Verge