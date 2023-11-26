Оззи Осборн болен раком, Паркинсоном и мечтает сделать прощальное шоу: «Я умру счастливым человеком»

Оззи Осборн откровенно рассказал Rolling Stone UK о своем здоровье. В недавнем интервью «крестный отец хэви-металла» рассказал, что во время четвертой операции на позвоночнике в одном из его позвонков обнаружили опухоль. Процедура заключалась в том, чтобы устранить повреждения, вызванные падением в 2019 году, которое сдвинуло металлические стержни, добавленные в тело после аварии на квадроцикле в 2003 году.
«Это меня действительно выбило из строя. Вторая операция пошла кардинально не так и фактически оставила меня калекой. Я думал, что буду работать как после второй и третьей, но с последней они вставили мне долбаный прут в позвоночник. Нашли опухоль в одном из позвонков, так что пришлось все это вынимать. Это довольно тяжело, чувак, и мой баланс совсем плохой».
Но это была не единственная проблема со здоровьем, с которой столкнулся музыкант за последние годы. Он рассказал, что в 2020 году у него была диагностирована болезнь Паркинсона. Оззи говорит, что пришел к определенным мыслям, поскольку много размышлял, пока лежал.
«Все мои партнеры по рюмке, я понял, что они все чертовски мертвы! Кладбище полно их! Ты мертв, и ты мертв, и ты мертв. Я должен тоже быть мертвым до кучи. Почему я последний человек? Я ничего не понимаю. Иногда я смотрю в зеркало и говорю: «Зачем, к черту, ты это сделал?!» Я не хвастаюсь ничем из этого, потому что я должен был быть мертв тысячу раз. Мне желудок промывали Бог знает сколько раз».
«Я не боюсь смерти, я не хочу влачить долгое, мучительное и жалкое существование. Мне нравится идея, что если у вас неизлечимая болезнь, вы можете поехать в Швейцарию и быстро это сделать. Я видел, как мой отец умер от рака».
«Я сказал Шэрон, что недавно курил джойнт, и она сказала: «Для чего ты это делаешь! Это тебя убьет!» Я сказал: «Сколько ты хочешь, чтобы я, к черту, прожил?!» В лучшем случае мне осталось лет десять, а когда ты становишься старше, время ускоряется. Недавно у нас с Шэрон была 41 годовщина свадьбы, и это просто невероятно для меня!»
Единственная вещь, на которую Осборн «чертовски злой» – то, что он никогда не получит «шанса попрощаться или поблагодарить» своих поклонников. В начале этого года он объявил, что прекращает гастроли.
«Независимо от причины, это моя цель – работать. Делать эти шоу. Если это будет на Ozzfest или где-то там, или даже на долбанном концерте в Roundhouse. Если я не смогу продолжать делать шоу на регулярной основе, я просто хочу быть достаточно здоровым, чтобы сделать одно шоу, где я могу сказать: «Привет, ребята, спасибо за мою жизнь». Это то, над чем я работаю, и если я упаду мертвым в конце этого, я умру счастливым человеком».
Источник: The Hollywood Reporter