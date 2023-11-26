Оззи Осборн болен раком, Паркинсоном и мечтает сделать прощальное шоу: «Я умру счастливым человеком»

«Я не боюсь смерти, я не хочу влачить долгое, мучительное и жалкое существование. Мне нравится идея, что если у вас неизлечимая болезнь, вы можете поехать в Швейцарию и быстро это сделать. Я видел, как мой отец умер от рака».

«Я сказал Шэрон, что недавно курил джойнт, и она сказала: «Для чего ты это делаешь! Это тебя убьет!» Я сказал: «Сколько ты хочешь, чтобы я, к черту, прожил?!» В лучшем случае мне осталось лет десять, а когда ты становишься старше, время ускоряется. Недавно у нас с Шэрон была 41 годовщина свадьбы, и это просто невероятно для меня!»