Pampers анонсировала систему «умных» подгузников Lumi – с сенсорами, улучшенной радионяней и приложением для контроля





Тихой сапой технологии добрались и до детских подгузников. Компания Pampers подготовила к выпуску универсальную подключенную систему Lumi, которая предназначена для облегчения жизни родителей в первый год жизни ребёнка, предоставляя им как можно больше данных о малыше. Система включает два датчика активности для подгузников, камеру Logitech, встроенную в радионяню с Wi-Fi доступом, и мобильное приложение, которое связывает всю систему в единое целое.

Датчики могут не только уведомлять родителей о том, что подгузник уже мокрый (он отслеживает состояние синей полоски снаружи подгузника серии Swaddlers, чтобы определить, насколько он пропитан жидкостью). Они также позволяют отслеживать сон ребёнка. Правда, для совместного использования с Lumi предстоит покупать специальную оптимизированную версию подгузников, которые имеют более крупные и более заметные полосы, свидетельствующие о влажности. Ещё одним ограничением является тот факт, что сенсор не способен выявлять случаи дефекации детей, так что в данном случае родителям предстоит действовать по старинке и самостоятельно проверять на наличие соответствующего запаха.

Что касается радионяни, то Pampers совместно с Logitech разработали улучшенную версию камеры видеонаблюдения Circle 2. В дополнение к захвату видео в разрешении Full HD на широкоугольный объектив устройство также может измерять температуру и влажность в помещении. Камера также служит хабом для датчика активности, помогая передавать информацию в учетную запись Pampers пользователя. Что касается безопасности, Pampers говорит, что она полагается на видеоплатформу Logitech с функцией шифрования, а также предлагает способы, которыми пользователи могут защитить свои собственные сети Wi-Fi.

Сердцем системы Lumi является приложение Pamper. Оно позволит просматривать тенденции поведения малыша. Также приложение позволит узнать, например, когда ребёнок может быть болен, страдать от запора или находится на стадии роста. Хотя на рынке уже есть множество приложений для отслеживания данных о ребёнке, они не имеют удобного датчика активности для автоматического отслеживания поведения малыша. В этом и заключается главное преимущество «умного» подгузника, который способен отслеживать циклы сна и мокрое состояние подгузника. Однако система Lumi может использоваться только с подгузниками не более 4-го размера, так что когда ребёнок перерастёт их (примерно в возрасте одного года), часть её преимуществ (превратится в тыкву) перестанет работать – останется только радионяня с камерой.

Система Lumi включает в себя две пачки подгузников, и Pampers предложит сервис доставки новых упаковок по подпискев некоторых магазинах. Компания утверждает, что цена на подгузники будет соответствовать стоимости существующей линейки. Но пока что компания не называет цену самой системы Lumi. Ожидается, что она будет официально запущена осенью этого года.

Источник: Engadget