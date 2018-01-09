Panasonic анонсировала камеру Lumix DC-GH5S для более требовательных создателей видеоконтента

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Модельный ряд цифровых камер компании Panasonic пополнился новым устройством Lumix DC-GH5S стандарта Micro Four Thirds. Данная новинка позиционируется модификации Lumix DC-GH5, ещё больше ориентированной на съёмку видео.

Камера Panasonic Lumix DC-GH5S получила небольшие косметические изменения во внешнем дизайне и ряд улучшений в плане технических характеристик и функциональных возможностей. Так, в новинке применяются новый CMOS сенсор (17,3×13 мм) с 10,2 млн эффективных пикселей и графический процессор Venus Engine 10. При этом устройство обеспечивает улучшенное качество съёмки в условиях недостаточной освещённости. Данная модель оснащена поворотным 3,2-дюймовым сенсорным дисплеем, электронным видоискателем с разрешением 3,68 млн точек, встроенными модулями беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE, двумя слотами для карт памяти, SD/SDHC/SDXC, портами USB 3.0 и HDMI. Аппарат имеет размеры 139×98×87 мм и массу 660 г.

Новая камера Panasonic Lumix DC-GH5S способна записывать видео в формате DCI 4K с частотой до 60 кадров в секунду (против 24 кадров в секунду у GH5). В анонсированной модели реализована функция технологией Dual Native ISO, которая предусматривает использование двух отдельных областей сенсора для получения различных данных и наиболее качественного изображения. Одна из них обрабатывает максимально возможные данные динамического диапазона при низкой чувствительности, а вторая отсекает шумы за счёт динамического диапазоне. При желании, пользователь может заблокировать один из указанных режимов.

Вместе с тем, в камере была устранена функция стабилизации изображения, чтобы избежать нежелательных взаимодействий между системой стабилизации сенсора и профессиональными внешними держателями и креплениями. Список различий также включает в себя поддержку съёмки с частотой до 240 кадров в секунду в режиме 1080p Variable Frame Rate, частоту обновления в электронном видоискателе 120 кадров в секунду, съемку фотографий в 14-битном Raw формате, функцию ввода/вывода временного кода, LUT-корректировка дисплея в режимах воспроизведения и съёмки.

Камера позволяет изменять светочувствительность в диапазоне ISO 160–51200 с возможностью расширения до ISO 80–204800, изменять выдержку в диапазоне от 1/16000 до 60 с, вести серийную съёмку фотографий со скоростью до 12 кадров в секунду.

Камера Panasonic Lumix DC-GH5S поступит в продажу 2 февраля по рекомендованной розничной цене $2499 (без объектива).

Источник: dpreview