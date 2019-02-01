Panasonic анонсировала полнокадровые беззеркальные камеры Lumix S1 и Lumix S1R по цене от $2500

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Компания Panasonic подготовила к выпуску новые беззеркальные камеры Lumix S1 и Lumix S1R, которые получили полнокадровые сенсоры.

Модель Lumix S1 оснащена 24,2-мегапиксельным сенсором и контрастной системой автоматической фокусировки с технологией DFD. Отмечается, что в автофокусе реализованы функции искусственного интеллекта, благодаря чему удаётся фиксировать фокус на глазах человека (правда, глаза питомцев пока не определяются, но ситуация может измениться в процессе выпуска обновлений и обучения ИИ). Также автофокус может идентифицировать тело человека или животных (включая собак, кошек, птиц и др.) в процессе отслеживания объекта.

Дополнительно сообщается о наличии встроенной 5-осевой системы стабилизации изображения Dual IS (эффективно подавляет дрожание при увеличении выдержки до 6 шагов экспозиции при использовании соответствующих объективов), вращающегося сенсорного 3,2-дюймового дисплея с разрешением 2,1 млн точек, электронного OLED видоискателя с разрешением 5,76 млн точек, затвора с ресурсом 400 тыс. срабатываний. Для хранения отснятого материала доступно два слота для карт памяти форматов XQD и SD. Также есть порты USB-C 3.1 и HDMI, разъёмы для подключения наушников и микрофона. Корпус обеспечивает защиту от негативных погодных условий. Масса составляет 898 г.

Устройство способно вести серийную съёмку фотографий со скоростью 6 кадров в секунду при отслеживающем автофокусе и 9 кадров в секунду – при фиксированном автофокусе. В режиме High Resolution можно снимать фотографии с разрешением 98 Мп. Камера позволяет изменять светочувствительность в диапазоне ISO 100-51200. Помимо съёмки фотографий также поддерживается запись видео в разрешении 4K60P (8 бит, цветовая субдискретизация 4:2:0, кроп APS-C), 4K30P (без кропа), Full HD с частотой 1780 кадров в секунду (кроп APS-C). Позже плнируется выпустить обновление, которое позволит вести запись на внешний рекодер в разрешении 4K60P (10 бит, цветовая субдискретизация 4:2:2) и в формате V-Log.

В то же время камера Panasonic Lumix S1R отличается использование 47,3-мегапиксельного CMOS сенсора без сглаживающего фильтра. В данном случае светочувствительность изменяется в диапазоне ISO 100-25600, а фотографии в режиме High Resolution могут иметь разрешение 187 Мп. Съёмка видео ведётся в разрешении 4K60P (8 бит, цветовая субдискретизация 4:2:0, кроп-фактор не такой маленький, как в случае APS-C, но с пиксельным биннингом). Прочие характеристики не отличаются от модели Lumix S1.

Новые беззеркальные полнокадровые камеры Panasonic Lumix S1 и Lumix S1R поступят в продажу с 4 апреля по цене $2499 и $3699, соответственно. В дополнение к ним можно будет купить три новых сменных объектива с системой крепления L-mount, оснащённые встроенной оптической системой стабилизации изображения:

Lumix 24-105 F/4 Macro OIS ($1299)

Lumix 70-200 F/4 OIS ($1699)

Lumix 50mm F/1.4 ($2299)

Комплект камер Lumix S1 или Lumix S1R со сменным объективом 24-105mm оценивается в $3397,99 или $4597,99, соответственно.

Источник: newsshooter, the verge