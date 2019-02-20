Panasonic анонсировала суперзумы Lumix FZ1000 II и Lumix DC-ZS80

Компания Panasonic подготовила к выпуску обновлённую версию цифровой камеры Lumix FZ1000 II, которая пришла на смену модели первого поколения выпущенной ещё в 2014 году. Новинка относится к категории суперзумов, она содержит объектив с 16-кратным оптическим увеличением – 25-400 мм в 35-миллиметровом эквиваленте (f/2.8-4.0).

Камера Panasonic Lumix FZ1000 II оснащена дюймовым 20,1-мегапиксельным «высокочувствительным» CMOS сенсором. Отмечается, что новый сенсор обеспечивает существенно лучший результат при съёмке в условиях слабой освещённости по сравнению с предшественником. В устройстве доступны 5-осевая гибридная система стабилизации изображения, электронный видоискатель с разрешением 2,36 млн точек и вращающийся 3-дюймовый сенсорный дисплей. Кроме того, сообщается о наличии модулей беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Камера способна вести серийную съёмку со скоростью 12 кадров в секунду и записывать видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду. Новая модель Panasonic Lumix FZ1000 II поступит в продажу в марте по цене $899.

Также анонсирована модель Panasonic Lumix DC-ZS80 (TZ95 в Великобритании) для путешественников. В данном случае предлагается ещё больший диапазон фокусных расстояний объектива – 30-кратное оптическое увеличение в диапазоне 24-720 мм (f/3.3-6.4). Но, вполне ожидаемо, здесь используется более компактный сенсор диагональю 1/2,3 дюйма. В устройстве имеется встроенная оптическая система стабилизации изображения, электронный видоискатель с разрешением 2,3 млн точек и вращающийся 3-дюймовый сенсорный дисплей. Новинка способна вести серийную съёмку со скоростью 10 кадров в секунду и записывать видео с разрешением 4K и частотой 30 кадров в секунду. Камера Panasonic Lumix DC-ZS80 поступит в продажу в конце апреля по цене $449.

Источник: Engadget