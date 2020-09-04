Panasonic Lumix S5 – полнокадровая беззеркальная камера с поддержкой 4K/60р и ценой $2000

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Компания Panasonic подготовила к выпуску новую модель полнокадровой беззеркальной камеры Lumix S5. Новинка является немного более доступным решением по сравнению с Lumix S1.

Новая камера Panasonic Lumix S5 оснащена 24,2-мегапиксельным полнокадровым сенсором. Несмотря на то, что устройство оснащено более крупным сенсором, чем модель GH5, размеры новинки оказались меньше. Камера содержит встроенный механизм стабилизации изображения, который обеспечивает компенсацию в пределах 5 ступеней экспозиции. В устройстве доступны электронный OLED видоискатель с разрешением 2,36 млн точек и увеличением 0,74, поворотный 3-дюймовый дисплей с разрешением 1,84 млн точек, два слота для карт памяти SD (один UHS-I, второй UHS-II) и аккумулятор ёмкостью 2200 мАч, который заряжается через порт USB-C. Корпус обеспечивает защиту от пыли и капель воды.

При съёмке фотографий поддерживается возможность повышения светочувствительности до ISO 51200. Запись видео возможна в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду (10 бит, цветовая субдискретизация 4:2:0) или 30 кадров в секунду (10 бит, цветовая субдискретизация 4:2:2). Также упоминается поддержка HDR и V-Log/V-Gamut. Динамический диапазон заявлен более 14 шагов экспозиции, что «практически соответствует» возможностям специализированных кинематографических камер компании.

Новая камера Panasonic Lumix S5 поступит в продажу в середине сентября по рекомендованной розничной цене $1999,99. За комплект с объективом 20-60mm f/3.5-5.6 предстоит заплатить $2299,99.

Источник: The Verge