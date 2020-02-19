Panasonic, Nokia, Airbus и другие объединились для разработки единого стандарта обеспечения бесперебойного Wi-Fi в полете





Воздушные путешествия и надежный, высокоскоростной доступ к интернету часто считаются взаимоисключающими из-за технических трудностей, связанных с работой Wi-Fi на высоте 12 км. И сейчас этот опыт чаще всего неприятный не только для пассажиров, но и для авиакомпаний: нетривиальная задача обеспечить Wi-Fi на борту самолета — это почти в 100% случаев очень дорогостоящая головная боль. Но вскоре это может измениться. Если некоммерческая организация Seamless Air Alliance преуспеет в создании единого стандарта связи в полете.

Как отмечает Bloomberg, необходимость в установке оборудования и ПО, техобслуживание и невозможность легко переключаться между провайдерами усложняет задачу обеспечения Wi-Fi на борту самолетов. В Seamless Air Alliance намерены это исправить, разработав единый мировой стандарт, который позволит обеспечить бесперебойный интернет для пассажиров при минимальных затратах. Соответствущий стандарт проходит под названием Seamless Release 1.0.

Глава Seamless Air Alliance Джек Мандела рассказал источнику, что сейчас компании вынуждены использовать оборудование, настроенное под конкретного провайдера. Принятие универсального протокола должно изменить ситуацию в лучшую стороны, причем выиграют от этого все. Авиакомпании смогут легко менять провайдеров и сэкономить «миллиарды долларов», тогда как пассажиры получат качественный (скоростной и безлимитный) мобильный интернет Wi-Fi, который будет работать всюду. Более того, заявлена возможность сохранения соединения с бесшовным переключением при перемещении пассажиров между терминалами вплоть до посадки в самолет. Для ясности: бесшовный в данном случае означает, что пассажирам не придется по несколько раз подключаться к сети и каждый раз заново вводить данные для входа.

На сегодняшний день в альянс Seamless Air Alliance входит около 30 компаний, включая Panasonic, Nokia, Airbus, Virgin Atlantic, SoftBank и Vodafone. Но, как отмечает Bloomberg, многие крупные игроки — например, Boeing, Verizon или American Airlines — пока остаются в стороне инициативы. В то же время глава альянса убежден, что объединение отрасли вокруг стандарта, снижающего расходы перевозчиков, — вопрос скорого будущего.

И как тут не вспомнить недавнее сенсационное заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука, что в будущем украинцы смогут пользоваться мобильным интернетом даже во время полета в самолете. Мы до сих пор ждем подробностей касательно этого таинственного проекта.

Источник: Bloomberg