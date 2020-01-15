Гончарук: «Украинцы смогут пользоваться мобильным интернетом даже во время полета в самолете»





Сегодня Антимонопольный комитет Украины разрешил операторам мобильной связи распределить между собой частоты в диапазоне 900 МГц для дальнейшего расширения покрытия 4G (ориентировочные сроки запуска новых БС — лето). Но скоростной мобильный интернет вскоре появится не только в селах, но и в… пассажирских самолетах. Соответствующее заявление в своем канале в Telegram сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В частности, он сообщил о принятии постановления о расширении диапазона частот для мобильной связи. К сожалению, никаких подробностей на данном этапе нет. Из очевидного — потребуется внести изменения в законодательство, и, судя по всему, подготовка соответствующего законопроекта уже началась. Но как (БС, работающие в диапазоне 900 МГц, смогут добивать до самолетов?) и когда это планируется сделать, пока неизвестно.

Также правительство приняло еще одно решение, касающееся стандарта сотовой связи следующего поколения 5G. В частности, было принято постановление распределять необходимые частоты для нового стандарта через открытые тендеры.

Источник: Алексей Гончарук