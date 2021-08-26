Panasonic разработала геймерскую носимую колонку с многоканальным звуком

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Компания Panasonic разработала достаточно оригинальную персональную носимую колонку, призванную обеспечить многоканальное звуковое окружение геймерам. Новинка под названием SoundSlayer WIGSS (Wearable Immersive Gaming Speaker System) будет поставляться с True MAGESS (Majestic Augmented Gaming Environment Sound System).

Данная колонка предназначена для ношения на плечах пользователя. Она содержит 4 широкополосных динамика, которые, по заверениям производителя, создадут «звуковой карман с охватом 360 градусов вокруг головы», чтобы игроки «чувствовали себя окружёнными звуком во всех направлениях». Устройство также содержит два микрофона с поддержкой функции шумоподавления, что позволяет общаться через такую оригинальную гарнитуру. По словам Panasonic, в колонке есть режим, специально настроенный для Final Fantasy XIV Online. Данное устройство не является беспроводным. Для воспроизведения звука требуется проводное подключение к игровой консоли или компьютеру через порт USB-A или звуковой разъём.

Игровая колонка Panasonic SoundSlayer WIGSS поступит в продажу в октябре по цене $199,99.

Источник: The Verge