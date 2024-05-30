Panasonic рекламировала камеру Lumix S9 фото с Nikon Ambassador — теперь просит прощения

На прошлой неделе Panasonic анонсировала легкую и компактную камеру Lumix S9. Однако оказалось, использовала в рекламе фото, снятые камерой Nikon. Это вызвало негативную реакцию на действия компании, и теперь она извиняется за свою ошибку.

По меньшей мере две из фотографий были сделаны камерой Nikon Ambassador. Изображения, которые впоследствии были удалены, заметили на официальном сайте Panasonic — компанию обвинили в обмане. Panasonic официально и публично признала, что использовала стоковые или авторизованные изображения не задумываясь, уместно ли их использование.

Также Panasonic заявила, что серьезно отнеслась к комментариям пользователей, которые обнаружили проблему, и изменила страницу, чтобы сделать контент «более легким для понимания». Компания выразила свои глубокие извинения за любые неудобства, причиненные пользователям, поклонникам и энтузиастам камеры в результате инцидента.

Panasonic Lumix S9 — компактная полнокадровая беззеркальная камера с ценой около 1500 долларов. Он был разрекламирован как самая легкая модель в своей категории, весом всего 403 г. Камера Lumix S9 имеет 24,2 МП полнокадровый датчик CMOS, который поддерживает двойной собственный ISO, 6K OpenGate и 4K 60p.

Lumix S9 имеет 5-осевую стабилизацию тела и функции фазовой фокусировки. Они помогают значительно уменьшить размытие из-за дрожания при съемке с рук и позволяют снимать стабильно в различных сценариях. Корпус камеры имеет новую специальную кнопку LUT для быстрого использования функции фильтра LUT в реальном времени, одного из нескольких на выбор.

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Источник: Gizmochina

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