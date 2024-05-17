Камера Sony Alpha 9 III с глобальной системой затвора и скорость съемки до 120 к/с будет продаваться по цене 285 тыс. грн

Sony сообщила о начале продаж в Украине новой полнокадровой камеры Alpha 9 III. Как отмечает производитель, эта новинка оснащена первым в мире полнокадровым сенсором изображения с глобальным затвором. Среди других особенностей этого устройства называют усовершенствованную систему автофокусировки, чип обработки изображений BIONZ XR и синхронизацию вспышки на всех скоростях съемки. Благодаря этому Alpha 9 III позволяет делать серийную съемку со скоростью до 120 кадров в секунду без искажений и затемнений.

Камера Sony Alpha 9 III оснащена недавно разработанным полнокадровым CMOS сенсором изображения с глобальным затвором и 24,6 эффективными мегапикселями, а также встроенной памятью. Датчик экспонирует и считывает все пиксели одновременно, в отличие от датчика подвижного затвора, который записывает изображение последовательно от верхнего ряда пикселей к нижнему.

Новинка также имеет фазовый автофокус с высокой плотностью фокальной плоскости — плоскость образована всеми фокусами оптической системы. Для распознавания широкого спектра объектов камера имеет специальный блок обработки данных с искусственным интеллектом. Также Alpha 9 III оснащена оптической 5-осевой системой стабилизации изображения на 8,0 ступеней экспозиции.

Sony Alpha 9 III оснащена сенсорным поворотным 4-осевым ЖК дисплеем и электронным видоискателем Quad XGA OLED с разрешением 9,44 млн пикселей.

Камера позволяет уменьшать выдержку до 1/80000 секунды (1/16000 секунды при непрерывной съемке). Если подключить совместимую вспышку Sony, например HVL-F60RM2 или HVL-F46RM, ее можно синхронизировать и делать снимки с любой выдержкой затвора до 1/80000 секунд. Кроме того, при съемке под постоянным светодиодным освещением функция высокочастотного мерцания позволяет автоматически настраивать скорость затвора в соответствии с частотой мерцания на экране.

Еще одна интересная функция — Pre-Capture. Она позволяет камере непрерывно записывать до одной секунды до спуска затвора, благодаря чему можно зафиксировать моменты, которые могут быть пропущены. Функция Continuous Shooting Speed Boostx позволяет изменить установленную в любое время пользователем скорость на более эффективную. Буферная память позволяет сделать примерно 390 изображений в формате Fine JPEG за одну непрерывную серию со скоростью 30 кадров в секунду.

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Sony Alpha 9 III — первая камера в серии Alpha, которая способна записывать видео 4K 120p без кадрирования. Также можно снимать видео высокого разрешения 4K 60p с передискретизацией 6K.

Камера Alpha 9 III имеет функцию S-Cinetone, которая позволяет создавать кинематографический эффект без постобработки. Также сообщается о поддержке S-Log3, а в режиме съемки Log она может отображать импортированные пользователем таблицы LUT.

Новинка содержит два слота, которые поддерживают карты CFexpress типа A, а также карты SD UHS-I и UHS-II. Также имеется встроенный модуль Wi-Fi. Благодаря поддержке частоты 5 ГГц Alpha 9 III может передавать данные вдвое быстрее, чем ее предшественница Alpha 9 II.

Камера Sony Alpha 9 III будет доступна в Украине по ориентировочной цене 284 999 грн.