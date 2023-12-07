Новости Новости 07.12.2023 в 16:44 comment views icon

Peach Fuzz (персиковый) — цвет 2024 года Pantone

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Peach Fuzz (персиковый) — цвет 2024 года Pantone

Pantone говорит, что цвет символизирует нежность и современность, и будет служить напоминанием о том, что нужно приостановить темп и позаботиться друг о друге.

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Институт цвета Pantone объявил главный цвет следующего года — на замену прошлогоднему оттенку пурпурного Viva Magenta 18-1750, «вибрирующего энергией», пришел персиковый Peach Fuzz, символизирующий нежность и опеку.

Для Леатрис Айземан, исполнительного директора Института, Peach Fuzz является подходящим цветом для «момента, в котором мы живем», и отражением основных человеческих потребностей и желаний, которые многие могут испытывать в разгар сложных времен.

«Мы живем во время потрясений во многих аспектах нашей жизни, и в результате этого наша потребность в опеке, сопереживании и сочувствии продолжает расти, поскольку мы представляем себе более мирное будущее», — говорит Айземан.

В 2024 году исполняется 25 лет с момента, когда компания Pantone впервые определила цвет года — небесно-голубой.

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