Penghui Energy анонсирует твердотельные батареи с плотностью 280 Вт-ч/кг и ценой, близкой к литий-ионным аккумуляторам

Китайская компания Penghui Energy из Гуанчжоу анонсировала свою первую твердотельную батарею. Новая разработка имеет плотность энергии 280 Вт-ч/кг. Для сравнения, текущие литий-ионные батареи самого высокого уровня могут достигать 250 Вт-ч/кг. Но главная особенность этой китайской батареи — относительно невысокая цена. Она стоит всего на 15% дороже, чем стандартная батарея, которая используется в современных электромобилях.

Компания заявила, что достигла весомого прорыва в производстве. В настоящее время существует три способа производства твердотельного аккумулятора: полимерный, серно-галоидный и оксидный. Penghui Energy пошла по последнему пути и уже устранила все препятствия, связанные с производством оксидных твердотельных электролитов.

Оксидные электролиты требуют высоких температур для процесса производства, что делает керамический материал (также используемый в батареях) слишком хрупким. Следовательно, производитель придумал мокрый процесс нанесения покрытия на электролит. Этот процесс решил не только температурные проблемы, но и упростил производство.

Новый процесс снижает стоимость производства до уровня стандартной литий-ионной батареи. Сейчас он лишь на 15% выше, но Penghui Energy считает, что сможет достичь паритета в течение следующих 3-5 лет путем дальнейшей оптимизации процесса и обращения с материалами. За счет оптимизаций также планируют повысить плотность энергии с текущих 280 Вт-ч/кг до 300 Вт-ч/кг. Таких показателей планируется достичь еще до начала массового производства. Текущая твердотельная батарея обещает срок службы 600 циклов перезарядки и рабочую температуру в диапазоне от -20°C до около 85°C.

Penghui Energy планирует начать небольшую пилотную исследовательскую программу и мелкосерийное производство в следующем году, а полномасштабное производство заработает в 2026 году.

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Источник: arenaev

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