Nissan GT-R переходит на электричество: мощность более 1000 кВт и твердотельные батареи

Легендарный спортивный автомобиль Nissan GT-R получит электрическую версию. Вероятно, Electric GT-R станет первым авто Nissan, который будет использовать твердотельные батареи. По мере развития новой технологии, компания намекнула, что твердотельные батареи могут придать электрическому GT-R еще больше эффективности.

Анонсируя концепт электрического GT-R, Nissan утверждала, что электрический спортивный автомобиль является «гипер электромобилем, меняющим правила игры». Такие утверждения компания делала из-за намерений установить электромоторы мощностью более 1000 кВт (более 1300 лошадиных сил). Для сравнения, самый мощный Tesla Cybertruck, Cyberbeast, может выдавать до 845 л.с. (621 кВт).

Вся эта мощность опирается на новую электрическую трансмиссию с полностью твердотельными батареями. Вице-президент Nissan по глобальному планированию продукции Иван Эспиноза уточнил, что такие батареи имеют смысл в спортивных автомобилях, «поскольку вы можете разместить немало энергии, использовав вдвое меньше места».

Nissan в апреле продемонстрировала пилотную линейку полностью твердотельных аккумуляторов для электромобилей, назвав эту технологию кардинальной. Эта разработка отличается от традиционных литий-ионных батарей примерно вдвое большей плотностью энергии. Новая технология может добавить мощности и сократить время зарядки.

Эспиноза намекнул, что будущий электрический GT-R станет идеальным электромобилем для дебюта новых твердотельных аккумуляторов.

Эспиноза дополнительно сказал:

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«Изначально цена может быть высокой».

Но он ожидает, что затраты уменьшатся с развитием технологий. Nissan планирует использовать полностью твердотельные батареи для широкого спектра транспортных средств, включая пикапы.

Хотя Nissan еще официально не анонсировал электрический спортивный автомобиль, концепт имеет размытый логотип «GT-R». Он включает технологию полного привода e-4ORCE, которая обеспечивает дополнительный контроль и управляемость на трассах и извилистых дорогах.

Nissan разработала внешний вид концепта вместе со своей гоночной командой NISMO для достижения максимальной аэродинамики. Для лучшей эффективности реализованы дополнительные элементы, такие как двухъярусная передняя губа и задний диффузор.

Источник: electrek

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