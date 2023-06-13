Пентагон получил восьмую лазерную установку H4 от Raytheon – она сбивает БПЛА

Raytheon Technologies поставила Воздушным силам США еще одну лазерную установку. Боевой лазер H4 мощностью 10 кВт полностью автономен и умещается на автомобиль. Это уже четвертая установка в ВС и восьмая в распоряжении Пентагона. Назначение лазера – перехват БПЛА.
Высокомобильную установку H4 можно поместить в кузов внедорожника, на палубу корабля или на стационарные объекты: землю, крыши. Один из вариантов, которые предлагает Raytheon – легкий багги Polaris MRZR.
Разработкой боевого лазера занимается подразделение Raytheon Intelligence & Space. Кроме лазерного модуля, в состав системы входят датчики дальнего действия EO/IR, терморегуляторы, система электропитания, ПО для управления и наведения. Физически управление осуществляется с помощью ноутбука и контроллера.
Комплекс совместим глобальными системами командования и ПВО США. Лазер может интегрироваться и совместно работать с комплексами NASAMS – совместные испытания двух систем показали отличные результаты. Во время испытаний управление осуществлялось с командного пункта NASAMS.
Основное преимущество лазерного ПВО – возможность мгновенно нейтрализовать беспилотник. Луч моментально достигает цели и выводит БПЛА из строя. Его работу ускоряет быстрая и высокоточная система наведения.
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Источник: Мілітарний