Пентагон получил восьмую лазерную установку H4 от Raytheon – она сбивает БПЛА

Raytheon Technologies поставила Воздушным силам США еще одну лазерную установку. Боевой лазер H4 мощностью 10 кВт полностью автономен и умещается на автомобиль. Это уже четвертая установка в ВС и восьмая в распоряжении Пентагона. Назначение лазера – перехват БПЛА.

Курс DATA SCIENTIST. Комплексний курс про магію даних. Вжух, і ти досвідчений фахівець. Дізнатись про курс

Высокомобильную установку H4 можно поместить в кузов внедорожника, на палубу корабля или на стационарные объекты: землю, крыши. Один из вариантов, которые предлагает Raytheon – легкий багги Polaris MRZR.

Разработкой боевого лазера занимается подразделение Raytheon Intelligence & Space. Кроме лазерного модуля, в состав системы входят датчики дальнего действия EO/IR, терморегуляторы, система электропитания, ПО для управления и наведения. Физически управление осуществляется с помощью ноутбука и контроллера.

Комплекс совместим глобальными системами командования и ПВО США. Лазер может интегрироваться и совместно работать с комплексами NASAMS – совместные испытания двух систем показали отличные результаты. Во время испытаний управление осуществлялось с командного пункта NASAMS.

Основное преимущество лазерного ПВО – возможность мгновенно нейтрализовать беспилотник. Луч моментально достигает цели и выводит БПЛА из строя. Его работу ускоряет быстрая и высокоточная система наведения.

Курс ДИРЕКТОР З ПРОДАЖІВ Ставайте лідером у сфері продажів та навчіться ефективно керувати своєю командою, для досягнення високих результатів! Дізнатися про програму

Источник: Мілітарний