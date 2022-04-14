Peridot — следующая AR-игра Niantic, которая напоминает Тамагочи

Американский разработчик Niantic, который известен мобильными AR-играми Ingress и Pokémon Go, анонсировал новый проект. В скором времени начнется бета-тестирование оригинальной франшизы Peridot, которая чем-то напоминает тамагочи.
«После тысячелетнего сна перидоты (или для краткости доты) просыпаются в мире, сильно отличающемся от того, в котором они бродили раньше, и им понадобится наша помощь, чтобы защитить их от вымирания».
Зия Фогель, старший продюсер Niantic
Игроки смогут выращивать собственных питомцев и ухаживать за ними. Так как Niantic специализируется на дополненной реальности, эти механики реализовали и в Peridot. Во время прогулок в реальном мире питомец будет искать спрятанные сокровища, а сотрудничество с другими игроками позволит разнообразить внешний вид дота.
Niantic набирает бета-тестеров для избранных регионов, а позже игру запустят для всего мира.