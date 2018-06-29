Niantic показала возможности платформы дополненной реальности, позволяющей виртуальным персонажам скрываться за реальными объектами

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Компания Niantic сообщила намерении предоставить сторонним разработчикам возможность использовать её платформу дополненной реальности для создания приложений. Чтобы показать возможности этой технологии под названием Real World Platform, компания создала короткое демонстрационное видео. В нём показана техника создания преград.

Фактически, Niantic способ машинного обучения, позаимствованный у стартапа Matrix Mill, который компания приобрела ранее. В результате, была создана нейронная сеть, которая способна в режиме реального времени «скрывать» виртуальные образы за объектами реального мира. В результате, виртуальные зверушки могут прятаться за реальными объектами, например, клумбами с цветами, скамейками и даже за динамическими объектами, такими как двигающиеся люди.

Отмечается, что это лишь экспериментальное доказательство концепта. Пока что не уточняется, когда такая сложная технология дополненной реальности появится в коммерческих продуктах. Тем не менее, Niantic намерена заниматься дальнейшим развитием платформы Real World Platform, руководство компании рассматривает её как аналог облачной вычислительной платформы Amazon AWS.

Источник: The Verge