Первая обанкротившаяся криптобиржа Mt.Gox начала возвращать клиентам биткоины — через 10 лет после взлома

За первые часы Mt.Gox переместила на неизвестный адрес 140 000 биткоинов на $9 млрд — вероятно, в рамках плана выплаты средств кредиторам. Причем флагманская монета упала в это время примерно на 2,5% под давлением ожидаемых продаж.

Mt. Gox, когда-то крупнейшая биржа биткоинов в мире (обслуживала около 70% всех торгов), закрылась в 2014 году после того, как потеряла 800 000 биткоинов после атаки хакеров. Кредиторы ждали свои средства долгие 10 лет и, похоже, таки их получат.

Как отмечает CoinDesk, недавняя активность кошелька Mt. Gox отобразила 13 транзакций — наряду с тестовыми на 3 и 160 долларов, и большими от 1,2 до 2,2 млрд долларов в биткоинах (всего около $9 млрд в 140 тыс. биткоинов).

По данным руководителя отдела исследований CryptoQuant Хулио Морено, все монеты перемещены по адресу «1JbezDVd9VsK9o1Ga9UqLydeuEvhKLAPs6».

Outflows from Mt. Gox addresses continue:

Now a total of 42,829 Bitcoin have moved out from Mt. Gox addresses in the last few hours.

All coins have been transferred to a new address: 1JbezDVd9VsK9o1Ga9UqLydeuEvhKLAPs6 pic.twitter.com/s19TtkMP3i

