Первая зарегистрированная авария Tesla Cybertruck привела к «незначительным» травмам

В Калифорнии зафиксирована первая авария с участием нового электромобиля Tesla Cybertruck. В автомобили находилось три человека. Вторым участником аварии стал автомобиль Toyota Corolla 2009 года выпуска, которым управлял 17-летний водитель.

«Наше предварительное расследование показывает, что Toyota Corolla двигалась на юг по SR-35, к югу от Пейдж-Милл-роуд, с неизвестной скоростью, когда водитель по неизвестным причинам повернул направо и впоследствии врезался в грунтовую насыпь на правой обочине. Затем Toyota снова выехала на проезжую часть, пересекла двойные желтые разделительные линии и выехала на полосу движения, идущую на север, и врезалась в Tesla Cybertruck, двигавшуюся по SR-35 в северном направлении», ─ говорится в сообщении California Highway Patrol.

Авария произошла в пасмурную и дождливую погоду. Во время инцидента автомобиль Cybertruck, судя по всему, не пребывал в режиме автономного управления.

Эксперты высказывали предположения, что жесткая конструкция и угловатый дизайн Tesla Cybertruck могут представлять собой опасность для окружающих в случае аварии. Однако первая зафиксированная авария с участием Cybertruck пока не подтверждает этих опасений. Сообщается, что только водитель Cybertruck получил легкую травму, и он отказался от поездки в медицинское учреждение. Другие люди не пострадали в результате аварии.

Вместе с тем на опубликованных фотографиях видны значительные повреждения передней части Corolla. Видимые детали Cybertruck не имеют таких же значительных повреждений, несмотря на сработавшие боковые подушки безопасности. Однако на фотографиях не видно водительскую сторону автомобиля.

Источник: The Verge