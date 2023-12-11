Жорстка конструкція та дизайн з кутами Tesla Cybertruck викликають побоювання з приводу безпеки – експерти

Кутастий дизайн і жорстка конструкція Tesla Cybertruck змусили експертів з безпеки побоюватися, що у разі аварії такий автомобіль може завдати серйозної шкоди пішоходам та велосипедистам, а також пошкодити інші транспортні засоби. Reuters поговорило з шістьма професорами та посадовими особами, що спеціалізуються на безпеці, які переглянули відео краш-тестів Tesla Cybertruck.

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Відео краш-тестів Tesla демонструвала у прямому ефірі на заході 30 листопада. Експерти заявили, що їм потрібні дані краш-тестів, щоб дійти остаточних висновків щодо безпеки. Проте деякі проблеми очевидні.

«Велика проблема полягає в тому, що якщо вони дійсно зроблять обшивку автомобіля дуже жорсткою, використовуючи товсту нержавіючу сталь, то коли люди вдаряться об неї головою, це завдасть їм ще більшої шкоди», – сказав Адріан Лунд, колишній президент Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), краш-тести якого є галузевим стандартом.

Водночас Tesla рекламувала конструкції пікапа, які поглинають удари під час аварії. Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що він «повністю впевнений», що Cybertruck буде безпечнішим для пасажирів та пішоходів, ніж інші пікапи.

Автомобіль спроєктований з плоскими довгими гранями, досить гострими кутами та кузовом із нержавіючої сталі. За словами Маска, цей матеріал навіть зламав штампувальну машину, з якої формуються панелі, наголошуючи на міцності автомобіля. Під час презентації на заводі в Остіні Tesla заявила, що холоднокатані панелі кузова із нержавіючої сталі призначені для поглинання ударів під час аварії. Передня та задня конструкції мають енергопоглинаючі ребра, які допомагають розсіювати енергію, а під час бокового удару обшивка дверей бере на себе більшу частину ударного навантаження, йдеться у заяві.

Професор автомобільної безпеки Університету Джорджа Вашингтона Самер Хамдар висловив стурбованість щодо обмежених «зон деформації», але додав, що інші функції можуть компенсувати це.

На думку експертів, конструкція пікапа є загрозою для тих, хто перебуває за його межами.

«Якщо ви потрапили в аварію з іншим транспортним засобом, який має зону деформації, а ваша машина жорсткіша, то їхня машина розіб’ється, а ваша витримає», ─ заявив колишній виконувач обов’язків голови Національної адміністрації безпеки дорожнього руху Девід Фрідман.

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Джулія Грісволд, директор Дослідницького та освітнього центру безпечного транспорту в Берклі, сказала, що вона «стривожена» відео з краш-тестами, опублікованими Tesla. Вона сказала, що велика вага пікапа та його високе прискорення «викликають тривогу у тих, хто не перебуває в них».

Tesla сама розуміє, що у Cybertruck не все гаразд у плані безпеки для оточуючих. Головний інженер компанії нещодавно повідомив виданню TopGear, що правила безпеки ЄС, спрямовані на захист пішоходів через обмеження зовнішніх виступів, можуть ускладнити продаж у Європі.

«Ми сподіваємося, що Tesla не привезе цей автомобіль до Європи. Автомобіль такого розміру, потужності та величезної ваги буде смертельним для пішоходів та велосипедистів під час зіткнення», — йдеться у заяві організації Європейська рада з транспортної безпеки.

Джерело: reuters