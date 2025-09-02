Первое дополнение Warhammer 40 000: Dawn of War получило полную украинскую локализацию

Warhammer 40 000: Dawn of War — Winter Assault получила полный украинизатор — теперь кампании можно пройти с украинской озвучкой.

Авторы выложили ссылку на скачивание, инструкцию по установке, скриншоты и список актеров на странице Steam Workshop. Отдельно добавили озвучку и для переиздания — Dawn of War: Definitive Edition. Чтобы попробовать локализацию, понадобится сама игра. Сейчас оригинальная Dawn of War и все дополнения продаются единым пакетом Anniversary Edition в Steam. Альтернатива — недавно выпущенная Warhammer 40 000: Dawn of War — Definitive Edition.

«Поздравляю, этот день настал! Полная локализация Warhammer 40000 Winter Assault увидела свет, а это значит, что наконец-то все вы можете пройти кампании Порядка и Хаоса с украинской озвучкой», — пишут авторы.

Вместе с этим обновили украинизатор для оригинальной Dawn of War. В игре появилась озвучка обучения и новые шрифты. Отдельно добавили озвучивание и для переиздания — Dawn of War: Definitive Edition, которое вышло в августе. В него входят четыре сюжетные кампании и более 100 карт для Skirmish-режима. Игроки получили встроенный менеджер модов, поддержку широкоформатных экранов, обновленное освещение и тени, а также современные горячие клавиши.

Источник: СТОЯТИ Team