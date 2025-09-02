Новости Игры 02.09.2025 comment views icon

Первое дополнение Warhammer 40 000: Dawn of War получило полную украинскую локализацию

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Первое дополнение Warhammer 40 000: Dawn of War получило полную украинскую локализацию

Warhammer 40 000: Dawn of War — Winter Assault получила полный украинизатор — теперь кампании можно пройти с украинской озвучкой.

Авторы выложили ссылку на скачивание, инструкцию по установке, скриншоты и список актеров на странице Steam Workshop. Отдельно добавили озвучку и для переиздания — Dawn of War: Definitive Edition. Чтобы попробовать локализацию, понадобится сама игра. Сейчас оригинальная Dawn of War и все дополнения продаются единым пакетом Anniversary Edition в Steam. Альтернатива — недавно выпущенная Warhammer 40 000: Dawn of War — Definitive Edition.

«Поздравляю, этот день настал! Полная локализация Warhammer 40000 Winter Assault увидела свет, а это значит, что наконец-то все вы можете пройти кампании Порядка и Хаоса с украинской озвучкой», — пишут авторы.

Вместе с этим обновили украинизатор для оригинальной Dawn of War. В игре появилась озвучка обучения и новые шрифты. Отдельно добавили озвучивание и для переиздания — Dawn of War: Definitive Edition, которое вышло в августе. В него входят четыре сюжетные кампании и более 100 карт для Skirmish-режима. Игроки получили встроенный менеджер модов, поддержку широкоформатных экранов, обновленное освещение и тени, а также современные горячие клавиши.

Источник: СТОЯТИ Team

Популярные новости

arrow left
arrow right
Раскрыта тайна Warhammer 40000: Games Workshop обнародовала содержание "Декрета Терминуса"
На ПК вышла обновленная версия легендарной Warhammer 40 000: Dawn of War - Definitive Edition
Самые интересные новые сериалы сентября 2025 года
Apple ждет успех: 68% пользователей планируют обновиться до iPhone 17
Ученые создали перекати-поле для Луны: робот пройдет там, где застрянут другие
Во Франции на глазах у людей похитили генерального директора криптовалютной платформы
Айтишники сократили донаты на ВСУ: до 5% от зарплаты, самые активные — из прифронтовых регионов и те, что не собираются выезжать из Украины
Мировой рекорд: солнечно-электрический самолет поднялся на 9,5 км
35-летний индийский айтишник умер в офисе Microsoft, подозревают "перегрузку на работе"
Команда Cyberpunk 2077 анонсировала "важное сообщение президента Розалинд Майерс" — 4 сентября что-то произойдет
Знакомьтесь, Розалин Ротвуд: первый взгляд на Леди Гагу во втором сезоне "Уэнздей"
Обновление Telegram: новые профили с музыкой, редактор наклеек и многое другое
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить