На ПК вышла обновленная версия легендарной Warhammer 40 000: Dawn of War - Definitive Edition

На ПК уже доступна Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition, которая стала хорошим переизданием классической стратегии 2004 года.

Студия Relic Entertainment, как и обещала, сохранила полный набор контента, который украсила техническими улучшениями. За ₴389 (или ₴350 до 28 августа) игроки получат базовую кампанию, все дополнения, 4 сюжетные кампании и более 100 карт для Skirmish-режима Режим боя против искусственного интеллекта (или иногда других игроков), который не привязан к сюжетной кампании.. Также в Definitive Edition появился встроенный менеджер модов — их можно выбирать и активировать прямо из меню. Разработчики в ближайшее время обещают дополнительные обновления, включая оптимизацию производительности.

Для переиздания разработчики работали над графикой и удобством. Сейчас улучшены текстуры, добавлена поддержка широкоформатных дисплеев, обновленный интерфейс для высоких разрешений, усовершенствованная камера, новое освещение и тени. Еще появились современные горячие клавиши с возможностью переключиться на классическое управление.

После релиза игра сразу 77% положительных отзывов в Steam и средний балл 76 на Metacritic (но там еще мало рецензий). PC Gamer оценил переиздание в 80/100, но его расстроило отсутствие бонусного контента, который есть в других ремастерах, например Command & Conquer Remastered Collection. GameGrin также поставил 80/100, назвав игру «идеальным переизданием», но обратил внимание на старые проблемы с балансом.

Источник: Steam