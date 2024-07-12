Первые Олимпийские игры по киберспорту состоятся в 2025 году в Саудовской Аравии

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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что первые Олимпийские игры по киберспорту состоятся в Саудовской Аравии в 2025 году в рамках 12-летнего сотрудничества с олимпийским комитетом страны. Город-организатор, места и даты соревнований еще не определены, как и игры и процесс квалификации для каждой.

МОК говорит, что международные федерации и национальные олимпийские комитеты, которые уже вовлечены в цифровую версию своего вида спорта и киберспорта в целом, будут его первыми партнерами. Организация применила подобный подход к мероприятию, состоявшемуся в прошлом году, где игроки соревновались в Gran Turismo, Fortnite, Just Dance, Zwift и других играх.

Конечно, МОК стремится привлечь другие популярные дисциплины киберспорта. Организация ведет переговоры с издателями Rocket League, Street Fighter и крупнейшей киберспортивной игры, League of Legends. Олимпийские игры по киберспорту могут проходить каждые два года. Южная Корея и США ведут переговоры о проведении будущих киберспортивных Олимпийских игр.

МОК размышлял годами, проводить ли официальное киберспортивное событие под своим флагом, и в конце концов решился на этот шаг. Однако выбор Саудовской Аравии в качестве хозяина первых Олимпийских игр по киберспорту является странным, учитывая ужасное состояние прав человека в этой стране. Страна использует спортивные и другие события, пытаясь очистить свой имидж. Она вкладывает миллиарды долларов в киберспорт и игровые компании, налаживает партнерские отношения с издателями, проводит Чемпионат мира по киберспорту с призовым фондом в $60 млн.

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Источник: Engadget

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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