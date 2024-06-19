200 смартфонов Samsung Galaxy S24 Ultra будут транслировать открытие Олимпиады 2024 в Париже

Samsung собирается сыграть значительную роль в церемонии открытия Олимпиады 2024 года. Для этого компания разместила более 200 смартфонов Galaxy S24 Ultra Летние Олимпийские игры 2024 года начнутся в Париже 26 июля на судах вдоль реки Сена. Во время их открытия 85 судов с 10 500 спортсменами пройдут по Сене, и Samsung организует трансляцию события с помощью телефонов.

Samsung сообщает, что Galaxy S24 Ultra будут размещены также на носу и корме каждого из спортивных судов из разных стран. Телефоны стоимостью около $1300 каждый будут транслировать проход спортсменов по Сене с разных ракурсов.

Крупнейший телекоммуникационная компания Франции Orange (бывшая France Telecom) обеспечит бесперебойность трансляции Samsung. Более двенадцати дополнительных антенны 5G будут установлены в Париже, чтобы гарантировать стабильность съемки каждым Galaxy S24 Ultra. Дополнительные приготовления будут включать противодействие возможным ветрам и жаре.

Флагманы Samsung поддерживают возможности оптической стабилизации изображения, которая пригодится при съемке на качающихся лодках. Это своего рода тест Galaxy S24 Ultra в экстремальных условиях. Его результат можно будет наблюдать на телевидении или на онлайн-трансляции мероприятия. Samsung не впервые прибегает к странным рекламным кампаниям. В марте несколько телефонов Galaxy S24 Ultra сфотографировали Землю из стратосферы.

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