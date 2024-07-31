Первые истребители F-16 уже в Украине, — Bloomberg

Первая партия истребителей F-16 от союзников уже прибыла в Украину. Об этом сообщают анонимные источники Bloomberg.

Предварительным окончательным сроком получения американских военных самолетов был конец этого месяца — он был соблюден. По словам людей, знакомых с этим вопросом, количество самолетов невелико.

Источники говорят, что непонятно, смогут ли украинские пилоты, которые учились за рубежом в течение последних месяцев, сразу использовать их, или процесс займет больше времени.

Пресс-секретарь Минобороны Украины Диана Давитян отказалась от комментариев изданию.