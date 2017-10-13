Первый бой гигантских роботов MegaBots (США) и Suidobashi (Япония) уже состоялся, но зрителям его покажут только 17 октября

Если вы относите себя к поклонникам боевых мехов, то просто обязаны не пропустить первую битву гигантских роботов: MegaBots, представитель США, будет драться с японцами из Suidobashi Heavy Industry. Сообщим по большому секрету, что бой на самом деле уже состоялся, но широкой публике его покажут в формате Twitch-трансляции только через неделю, 17 октября 2017 года.

В MegaBots сообщили, что дуэль не стали транслировать в прямом эфире, так как она состояла из нескольких раундов, между которыми команды имели возможность устранить поломки. В результате противостояние растянулось на несколько дней, так что в трансляции зрители увидят только самые интересные моменты. Бой прошел на заброшенном сталелитейном заводе в Японии, зрителей помимо команд инженеров и ремонтников там не было.

Во время боя очки не подсчитывались, победителем стал тот, кто добился полного нокаута и критического повреждения оппонента или вынудил его сдаться. Выбор габаритов, веса, мощности и типа оружия роботов отдали на откуп каждой команде, единственное, о чем их попросили, это использовать оружие, которое «не разрезает металл, а только повреждает его».

Отметим, что если вы ожидаете от этого боя экшена в духе Pacific Rim, то скорее всего останетесь разочарованы. Сами по себе роботы довольно массивне — 5-метровый Eagle Prime от MegaBots весит 12 тонн, а его японский коллега Kuratas от Suidobashi высотой 4 метров весит 6,5 тонн, однако они очень медленно передвигаются, так что стычка должна получиться довольно спокойной.

Напомним, что американцы бросили вызов своим коллегам из Японии еще в 2015 году, после чего год спустя смогли найти инвестора, который выделил $2,4 млн на доработку меха и создание международной лиги пилотируемых боевых роботов.

Источник: The Verge