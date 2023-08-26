Первый патч Baldur’s Gate 3 исправляет более 1000 багов: «Невысоким персонажам будет легче целоваться»

Larian Studios выпустила первый большой патч для Baldur’s Gate 3 – действительно большой. Он устраняет более 1000 ошибок, сбоев и блокировок. Список исправлений настолько велик, что превысил лимит текстовых сообщений в Steam. Дварфы, гномы и полурослики радуются: их поцелуи с другими станут менее неуклюжими.

Список основных исправлений содержит спойлеры, так что если не играли – подумайте, стоит ли его читать. Сайт Kotaku собрал главные изменения из эпически длинного списка, с которым можно ознакомиться на форуме Larian.

Основные моменты

Лут в телах должен появляться без проблем в многопользовательской игре

Вы не можете взаимодействовать с заблокированным инвентарем другого игрока

Вы можете помочь сбитым членам группы, не сталкиваясь со сбоем «Game Over» на экране

Атака говорящих NPC после того, как вас сбили, теперь инициирует арест, а не «Game Over».

Устранен ряд сбоев, в том числе один, связанный с уничтожением снарядов, и еще один, связанный с переходом на длительный отдых в лагере на разделенном экране, и еще один в Vulkan API

Ваш персонаж больше не должен попадать в бесконечную петлю падения

Диалоговые уведомления будут оставаться на экране дольше для читабельности

Больше золота в некоторых случаях

Игроки в режиме исследователя получат 100% бонус HP, а не 50%.

Дубина силы гиганта холмов увеличивает Силу до 19, а не до 15

NPC будут реже атаковать спиритуальное оружие

Привлекательность

Частичный цереморфоз будет портить зубы

Сильные человеческие женщины и женщины-полуорки смогут носить варварские доспехи без обуви, при этом их голени не станут невидимыми.

Камеры будут воспринимать низкорослые расы более адекватно

Романтика

Лае’зель не будет парить вверх и вниз пока вы обсуждаете свидание

Астарион расстанется с вами, если вы не поможете с квестом Рафаэля

Романтические варианты диалога Гейла будут менее двусмысленными

Контакт, когда вы целуете Шедоухарт во время ее главного диалога

Конец романтической сцены Шедоухарт не будет триггерить некоторых игроков

Роман с Шедоухарт получает дополнительную анимацию

Высокие игроки не будут обрезаться во время объятий, низким персонажам будет легче целоваться.

Нагота

Фильтр скромности корректно применяется к драконорожденным

Invoke Duplicity создает одетую идентичную копию вашего персонажа

Некоторые лысые и голые трупы культистов в городской канализации больше не голые

Лагерь Минтары немного скромнее

Нижнее белье Lae’zel будет точнее отображать цвет

Baldur’s Gate 3 все еще не вышла на всех платформах. На PS5 игра появится 6 сентября, версия для Xbox выйдет в этом году и в ней не будет разделенного экрана на Series S.

Источник: Kotaku