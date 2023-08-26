Новости Игры 26.08.2023 в 08:00

Первый патч Baldur’s Gate 3 исправляет более 1000 багов: «Невысоким персонажам будет легче целоваться»

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Первый патч Baldur’s Gate 3 исправляет более 1000 багов: «Невысоким персонажам будет легче целоваться»

Larian Studios выпустила первый большой патч для Baldur’s Gate 3 – действительно большой. Он устраняет более 1000 ошибок, сбоев и блокировок. Список исправлений настолько велик, что превысил лимит текстовых сообщений в Steam. Дварфы, гномы и полурослики радуются: их поцелуи с другими станут менее неуклюжими.

Список основных исправлений содержит спойлеры, так что если не играли – подумайте, стоит ли его читать. Сайт Kotaku собрал главные изменения из эпически длинного списка, с которым можно ознакомиться на форуме Larian.

Основные моменты

  • Лут в телах должен появляться без проблем в многопользовательской игре
  • Вы не можете взаимодействовать с заблокированным инвентарем другого игрока
  • Вы можете помочь сбитым членам группы, не сталкиваясь со сбоем «Game Over» на экране
  • Атака говорящих NPC после того, как вас сбили, теперь инициирует арест, а не «Game Over».
  • Устранен ряд сбоев, в том числе один, связанный с уничтожением снарядов, и еще один, связанный с переходом на длительный отдых в лагере на разделенном экране, и еще один в Vulkan API
  • Ваш персонаж больше не должен попадать в бесконечную петлю падения
  • Диалоговые уведомления будут оставаться на экране дольше для читабельности
  • Больше золота в некоторых случаях
  • Игроки в режиме исследователя получат 100% бонус HP, а не 50%.
  • Дубина силы гиганта холмов увеличивает Силу до 19, а не до 15
  • NPC будут реже атаковать спиритуальное оружие

Привлекательность

  • Частичный цереморфоз будет портить зубы
  • Сильные человеческие женщины и женщины-полуорки смогут носить варварские доспехи без обуви, при этом их голени не станут невидимыми.
  • Камеры будут воспринимать низкорослые расы более адекватно

Романтика

  • Лае’зель не будет парить вверх и вниз пока вы обсуждаете свидание
  • Астарион расстанется с вами, если вы не поможете с квестом Рафаэля
  • Романтические варианты диалога Гейла будут менее двусмысленными
  • Контакт, когда вы целуете Шедоухарт во время ее главного диалога
  • Конец романтической сцены Шедоухарт не будет триггерить некоторых игроков
  • Роман с Шедоухарт получает дополнительную анимацию
  • Высокие игроки не будут обрезаться во время объятий, низким персонажам будет легче целоваться.

Нагота

  • Фильтр скромности корректно применяется к драконорожденным
  • Invoke Duplicity создает одетую идентичную копию вашего персонажа
  • Некоторые лысые и голые трупы культистов в городской канализации больше не голые
  • Лагерь Минтары немного скромнее
  • Нижнее белье Lae’zel будет точнее отображать цвет

Baldur’s Gate 3 все еще не вышла на всех платформах. На PS5 игра появится 6 сентября, версия для Xbox выйдет в этом году и в ней не будет разделенного экрана на Series S.

Baldur’s Gate 3 выйдет на Xbox X|S в этом году, но без совместной игры на одном экране для S – младшая консоль не «тянет»

Источник: Kotaku

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