Первый патч Baldur’s Gate 3 исправляет более 1000 багов: «Невысоким персонажам будет легче целоваться»

Larian Studios выпустила первый большой патч для Baldur’s Gate 3 – действительно большой. Он устраняет более 1000 ошибок, сбоев и блокировок. Список исправлений настолько велик, что превысил лимит текстовых сообщений в Steam. Дварфы, гномы и полурослики радуются: их поцелуи с другими станут менее неуклюжими.
Список основных исправлений содержит спойлеры, так что если не играли – подумайте, стоит ли его читать. Сайт Kotaku собрал главные изменения из эпически длинного списка, с которым можно ознакомиться на форуме Larian.
Основные моменты
- Лут в телах должен появляться без проблем в многопользовательской игре
- Вы не можете взаимодействовать с заблокированным инвентарем другого игрока
- Вы можете помочь сбитым членам группы, не сталкиваясь со сбоем «Game Over» на экране
- Атака говорящих NPC после того, как вас сбили, теперь инициирует арест, а не «Game Over».
- Устранен ряд сбоев, в том числе один, связанный с уничтожением снарядов, и еще один, связанный с переходом на длительный отдых в лагере на разделенном экране, и еще один в Vulkan API
- Ваш персонаж больше не должен попадать в бесконечную петлю падения
- Диалоговые уведомления будут оставаться на экране дольше для читабельности
- Больше золота в некоторых случаях
- Игроки в режиме исследователя получат 100% бонус HP, а не 50%.
- Дубина силы гиганта холмов увеличивает Силу до 19, а не до 15
- NPC будут реже атаковать спиритуальное оружие
Привлекательность
- Частичный цереморфоз будет портить зубы
- Сильные человеческие женщины и женщины-полуорки смогут носить варварские доспехи без обуви, при этом их голени не станут невидимыми.
- Камеры будут воспринимать низкорослые расы более адекватно
Романтика
- Лае’зель не будет парить вверх и вниз пока вы обсуждаете свидание
- Астарион расстанется с вами, если вы не поможете с квестом Рафаэля
- Романтические варианты диалога Гейла будут менее двусмысленными
- Контакт, когда вы целуете Шедоухарт во время ее главного диалога
- Конец романтической сцены Шедоухарт не будет триггерить некоторых игроков
- Роман с Шедоухарт получает дополнительную анимацию
- Высокие игроки не будут обрезаться во время объятий, низким персонажам будет легче целоваться.
Нагота
- Фильтр скромности корректно применяется к драконорожденным
- Invoke Duplicity создает одетую идентичную копию вашего персонажа
- Некоторые лысые и голые трупы культистов в городской канализации больше не голые
- Лагерь Минтары немного скромнее
- Нижнее белье Lae’zel будет точнее отображать цвет
Baldur’s Gate 3 все еще не вышла на всех платформах. На PS5 игра появится 6 сентября, версия для Xbox выйдет в этом году и в ней не будет разделенного экрана на Series S.
Baldur’s Gate 3 выйдет на Xbox X|S в этом году, но без совместной игры на одном экране для S – младшая консоль не «тянет»
Источник: Kotaku