Baldur’s Gate 3 выйдет на Xbox X|S в этом году, но без совместной игры на одном экране для S – младшая консоль не «тянет»

Larian Studios объявила, что нашла способ представить Baldur’s Gate 3 игрокам Xbox Series X|S уже в этом году. Для этого версию Xbox S лишат возможности совместного прохождения на разделенном экране в – более слабая консоль просто не «вытягивает» этот режим.

All improvements will be there, with split-screen coop on Series X. Series S will not feature split-screen coop, but will also include cross-save progression between Steam and Xbox Series.

