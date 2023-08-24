Baldur’s Gate 3 выйдет на Xbox X|S в этом году, но без совместной игры на одном экране для S – младшая консоль не «тянет»

Larian Studios объявила, что нашла способ представить Baldur’s Gate 3 игрокам Xbox Series X|S уже в этом году. Для этого версию Xbox S лишат возможности совместного прохождения на разделенном экране в – более слабая консоль просто не «вытягивает» этот режим.

All improvements will be there, with split-screen coop on Series X. Series S will not feature split-screen coop, but will also include cross-save progression between Steam and Xbox Series. — Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) August 24, 2023

«Очень рад подтвердить, что после вчерашней встречи с Филом Спенсером мы нашли решение, позволяющее нам предложить Baldur’s Gate 3 игрокам Xbox еще в этом году, над чем мы работали достаточно долго», — объяснил основатель Larian Свен Винке.

Далее он объяснил решение: консоли Xbox Series X получат функцию разделенного экрана, но ее не будет на Xbox S – все остальное останется. Кроме того, между версиями Steam и Xbox Series будут работать перекрестные сохранения.

Ранее в Larian говорили, что испытывают проблемы с разработкой версии Baldur’s Gate 3 для Xbox из-за слабого аппаратного обеспечения Series S. Студия пыталась адаптировать кооператив с разделенным экраном для запуска на всех консолях – Microsoft даже послала инженеров работать с Larian над решением.

Глава Xbox Фил Спенсер настаивал на том, чтобы игра запускалась на обоих Xbox и говорил, что Microsoft извлечет уроки из ситуации вокруг Baldur’s Gate 3. Игра стала одним из самых мощных релизов года, и Microsoft не хотела ее терять – это бы предоставило конкурентное преимущество PlayStation. Baldur’s Gate 3 появится на PlayStation 5 уже 6 сентября. На Xbox Series X|S она также выйдет в 2023 году, но дата релиза пока не объявлена.

Источник: IGN