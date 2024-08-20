Первый трейлер Borderlands 4 — игра выйдет в 2025 году

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На Gamescom Opening Night Live представлена долгожданная игра Borderlands 4. Она выйдет на следующем поколении консолей и ПК в 2025 году.

Gearbox показала короткий кинематографический трейлер Borderlands 4. Следующая основная игра серии Borderlands будет доступна в следующем году, но для нее многим игрокам понадобится новая техника.

Трейлер Borderlands 4 не очень информативен. Можно видеть планету со странным фиолетовым свечением, которая может и не быть привычной Пандорой. Итак, место и время событий остаются неизвестными. Возле планеты образуется нечто похожее на кристаллический портал, из него вылетает огненный шар, который образует небольшой кратер на поверхности. В нем в огне лежит классическая маска Borderlands. Поэтому можно представить, что по крайней мере часть врагов будут знакомыми.

Borderlands 4 будет запущен в 2025 году во время 2026 финансового года компании Take-Two. Это означает, что она выйдет между апрелем и концом года. Вот что говорит об игре издатель 2K Games:

«Игроки снова возьмут на себя роль легендарного охотника за убежищами, будут искать тайные инопланетные сокровища и уничтожать все, что попадается на глаза». «На сегодняшний день франшиза Borderlands разошлась тиражом более 87 миллионов копий, получив одобрение рецензентов и поклонников». «Мы рады поделиться с нашими поклонниками тем, что 2025 год станет знаменательным годом для 2K и Gearbox Entertainment».

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Источники: GamesRadar, IGN

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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