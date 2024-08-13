Разработчики намекают на Borderlands 4 несмотря на провал фильма, ведь третья часть «ожила» в Steam

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Несмотря на колоссальные убытки от экранизации Borderlands, генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд уверяет, что команда не оставляет франшизу и вскоре может анонсировать четвертую часть игры.

Недавняя экранизация Borderlands потерпела сокрушительное поражение в прокате, потеряв 100 миллионов долларов. Критики разгромили фильм и назвали его «катастрофой» и «лишенным вдохновения». Лента получила нулевой рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сразу после выхода.

Из-за неудачи на большом экране создатели франшизы решили сосредоточиться на том, что больше всего ценят фанаты — видеоиграх. Рэнди Питчфорд намекнул на захватывающие перспективы Borderlands 4, использовав игру слов на английском языке: «four» (четыре) вместо «for» (для). Эта не слишком скрытая аллюзия вызвала бурные обсуждения среди поклонников серии.

So what you’re saying is: You like what my friends and I do with our Borderlands video games even more than you like what some of the biggest and best cast and crew of film makers on the planet have done. I’m super flattered! We’re working extra hard four you on what’s next…. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) August 10, 2024

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Компания Take-Two Interactive, которая приобрела Gearbox за 460 миллионов долларов, еще до выхода фильма объявила о разработке новой игры во вселенной Borderlands. Время для этого анонса оказалось очень кстати, ведь франшиза сейчас нуждается в успехе.

Интересно, что несмотря на провал киноленты, она все же повысила интерес к игровой серии. После премьеры фильма Borderlands 3 стремительно поднялась в чартах продаж Steam Согласно порталу SteamDB, пиковое количество одновременных игроков достигло примерно 12 300 человек — это самый высокий показатель с февраля 2023 года.

Фанаты с нетерпением ждут новую часть серии, ведь последняя основная игра, Borderlands 3, вышла еще в 2019 году. Хотя с тех пор появилось несколько успешных спин-оффов, игроки хотят полноценного продолжения. Питчфорд признался, что ему «льстит» тот факт, что поклонники отдают предпочтение видеоиграм, а не кинематографической интерпретации вселенной Borderlands.

Borderlands — это культовая серия шутеров от первого лица с элементами ролевых игр, которая завоевала сердца миллионов игроков своим уникальным стилем. Действие происходит на опасной планете Пандора и других мирах, где игроки в роли «Искателей Хранилища» охотятся на легендарные инопланетные сокровища. Серия славится своим черным юмором, харизматичными персонажами и прежде всего невероятным количеством разнообразного оружия — более миллиарда уникальных комбинаций.

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Источник: Tech4gamers

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