Разработчики намекают на Borderlands 4 несмотря на провал фильма, ведь третья часть «ожила» в Steam

Несмотря на колоссальные убытки от экранизации Borderlands, генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд уверяет, что команда не оставляет франшизу и вскоре может анонсировать четвертую часть игры.

Недавняя экранизация Borderlands потерпела сокрушительное поражение в прокате, потеряв 100 миллионов долларов. Критики разгромили фильм и назвали его «катастрофой» и «лишенным вдохновения». Лента получила нулевой рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сразу после выхода.

Из-за неудачи на большом экране создатели франшизы решили сосредоточиться на том, что больше всего ценят фанаты — видеоиграх. Рэнди Питчфорд намекнул на захватывающие перспективы Borderlands 4, использовав игру слов на английском языке: «four» (четыре) вместо «for» (для). Эта не слишком скрытая аллюзия вызвала бурные обсуждения среди поклонников серии.

So what you’re saying is: You like what my friends and I do with our Borderlands video games even more than you like what some of the biggest and best cast and crew of film makers on the planet have done. I’m super flattered! We’re working extra hard four you on what’s next….

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) August 10, 2024