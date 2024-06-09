Первый трейлер Dragon Age: The Veilguard — BioWare показала компаньонов, игра выйдет осенью

На Xbox Showcase BioWare представила первый трейлер Dragon Age: The Veilguard. Трейлер показал компаньонов игрока, намекнул на некоторые знакомые лица и сообщил, что игра выйдет осенью 2024 года.

Видео, которое длится почти две минуты, представляет нескольких персонажей, с которыми игроки смогут путешествовать в новой Dragon Age. Среди них Бенара, прыгун через вуаль, которая выпрыгивает из портала, но ее затягивает обратно, часовой Даврин, некромант Эмбрих, детектив Неве, убийца магов Луканис и охотник на драконов Тааш.

BioWare ранее подтвердила, что Dragon Age: The Veilguard будет сосредоточена вокруг семи компаньонов, что побудило к изменению названия игры. Кажется, все компаньоны раскрыты в трейлере.

Кроме того, ролик показывает два лица, которые должны быть знакомы давним поклонникам сериала: Варрик и Лейс Гардинг. Оба являются своего рода ведущими трейлера, это говорит об их выдающейся роли в игре. Варрик впервые был представлен в Dragon Age II как компаньон Хоука, тогда как Гардинг появилась в Dragon Age: Inquisition.

Трейлер объявляет релизное окно игры — осень 2024 года. Прошло почти 10 лет после выхода Inquisition, поэтому фанаты ждали игру очень долго. Демонстрация геймплея Dragon Age: The Veilguard состоится 11 июня.