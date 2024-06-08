Следующая игра Dragon Age продемонстрирует игровой процесс 11 июня и получит новое название. Как сообщает IGN, игра, ранее известная как Dragon Age: Dreadwolf будет называться Dragon Age: The Veilguard. BioWare раскрыла много подробностей об игре, о которой ранее было почти ничего не известно.

Изменение названия может удивить. С момента завершения DLC Trespasser для Dragon Age: Inquisition’s фанаты ожидали продолжения истории Соласа, бывшего компаньона, который, как оказалось, был эльфийским богом Фен’Харелом, также известным как Ужасный Волк (Dread Wolf). Генеральный менеджер BioWare Гэри Маккей объясняет, что хотя Солас «все еще является частью истории Dragon Age: The Veilguard», команда хотела название, которое отражало бы «действительно глубокую и убедительную группу компаньонов».

В Dragon Age: The Veilguard будет семь членов группы, а также «веселые и плавные быстрые бои», продолжая центрировать стратегию через уникальные силы каждого компаньона.

«Важно напомнить фанатам, что каждая игра Dragon Age — это новый и немного другой опыт, и эта игра, больше чем когда-либо, посвящена вам и вашим товарищам — группе, которую вы должны сплотить, чтобы сражаться на вашей стороне. Мы не можем дождаться, когда игроки встретятся, познакомятся и создадут свои личные отношения с уникальными компаньонами в The Veilguard. Это дух этой игры, этой истории. Выбирая, кто присоединится к вам в вашем приключении, будет сражаться вместе с вами и в конце будет рядом с вами», — рассказал Гэри Маккей.

В блоге BioWare Маккей уточнил: «Каждый из семи уникальных персонажей, которые будут вашими спутниками, будет иметь глубокий и убедительный сюжет, в котором принятые вами решения будут влиять на ваши отношения с ними, а также на их жизни. Вы объедините эту команду незабываемых героев, чтобы противостоять новой ужасной угрозе, которая вырвалась на свет. Естественно, Ужасный Волк все еще играет важную роль в этой истории, но вы и ваши спутники, а не ваши враги, являются сердцем этого нового опыта».

МакКей утверждает, что изменение названия не изучалось целенаправленным тестированием, которое обычно помогает принимать такие решения. Он даже признает, что оставить название Dreadwolf могло быть легче.

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«На самом деле мы считаем, что оставаться с Dreadwolf было бы более безопасным выбором — в конце концов, «Dread Wolf» — это крутое название! Для нас было важно иметь название, которое было бы аутентичным для компаньонов, ставшим сердцем этого приключения, которое мы создали. Мы работали на протяжении всего процесса разработки, чтобы создать действительно невероятные предыстории для каждого компаньона, которые значимым образом пересекаются с основной историей».

Итак, кто же на самом деле такие Veilguard? Согласно легенде, Завеса является барьером между физическим миром и Тенью, который является царством духов Dragon Age. Солас, который помог создать Завесу, теперь хочет ее уничтожить. Поэтому, как говорит Маккей, завеса нуждается в охране.

«Самая большая подсказка, которой я могу поделиться, заключается в том, что вы и ваши напарники, составляющие The Veilguard, играете важную роль в уничтожении новой угрозы, которая надвигается на Тедас. Это может быть не просто Солас».

Маккей еще не совсем готов назвать участников событий, но все же дает некоторые подсказки относительно того, чего ожидать, включая начальную информацию о романах.

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«Мы потратили много времени на то, чтобы наши компаньоны чувствовали себя настоящими на основе их собственного уникального опыта в этом великом фантастическом мире, что, в свою очередь, делает ваши отношения с ними еще более значимыми. Мы прикоснулись к глубоким знаниям Dragon Age и исследовали ее самые известные фракции, чтобы сделать более живыми каждого из семи спутников и их истории».

«Я не буду спойлерить раскрытие на следующей неделе, но я могу сказать, что мы создали историю, в которой вы можете влиять на мир и на спутников. Влияние игрока важно для опыта Dragon Age: The Veilguard и позволяет каждому игроку создавать уникальные личные связи с выбранными спутниками. И, да, вы можете заводить романы с теми спутниками, которыми хотите!»

Маккей говорит, что решение сократить количество спутников с девяти до семи в основном связано с тем, что это «правильное количество для истории, которую мы рассказываем». Каждый из них должен представлять уникальную фракцию или элемент лора Тедаса и будет иметь свою собственную арку с «историями любви и потери, каждая со значимыми выборами и эмоциональными моментами».

«Когда вы сопровождаете своих спутников, чтобы разгадать их предысторию и заслужить их преданность и дружбу, вы посетите больше регионов Тедаса в более глубоком разнообразии биомов, чем в любом предыдущем Dragon Age».

Маккей говорит, что в The Veilguard, хотя он подтверждает, что в ней снова будет оригинальный герой, подобный Стражу, Хоуку и Инквизитору.

«Игры франшизы Dragon Age никогда не разрабатываются как непрерывная сюжетная линия игра за игрой. В новой истории, которую мы рассказываем, есть знакомые арки, фракции и герои, важные для всеобъемлющей вселенной Dragon Age. Предыдущие игры, персонажи и события не являются якорем Dragon Age: The Veilguard, это ваше приключение с совершенно новым составом напарников, которых вы должны сплотить, чтобы сражаться против могущественной силы».

Гэри МакКей тизерит другого злодея, кроме Соласа: «Я не хочу углубляться в территорию спойлеров, но я могу сказать, что Ужасный Волк — не единственный бог, о котором игроки должны волноваться».

Когда The Veilguard будет наконец представлен 11 июня, презентация BioWare будет включать 15 минут игрового процесса из начальных моментов игры, что поможет создать историю. Что касается геймплея, Маккей говорит, что бой в The Veilguard был «большой областью внимания», и команда хотела продвинуться вперед. В игре будет колесо способностей, предназначенное для того, чтобы отдавать приказы двум компаньонам, которые могут присоединиться в битве.

«В ролевой игре боевая стратегия важна, поскольку вы берете с собой двух напарников на каждый бой. Каждый компаньон приносит уникальные силы и способности, которые напрямую влияют на то, как вы решаете уничтожить врагов под рукой. Чтобы добавить еще один уровень к этому стратегическому элементу, мы представляем новое колесо способностей, с помощью которого вы можете приостановить действие и настроить следующий ход — будь то способности ваших напарников или ваши собственные».

«Колесо способностей открывает огромное количество стратегических возможностей, давая игрокам возможность контролировать поток боя и связывать мощные комбинации способностей между игроками и их спутниками, которые могут быстро переломить ход любой битвы. Мы считаем, что нашли захватывающий баланс между весельем, плавностью и стратегией для каждой встречи».

BioWare не скажет об этом прямо, но, кажется, все знают, что многое зависит от Dragon Age. Восприятие игры многое скажет о том, сможет ли BioWare восстановить себя как студия RPG высшего уровня наряду с Larian, CD Projekt Red и другими успешными студиями.

«Это игра и опыт, которые продолжают традицию BioWare в отношении однопользовательских сюжетов RPG, действие которых происходит в эпическом фэнтезийном мире Theda. Мы знаем, что поклонники Dragon Age и сообщество долго ждали следующей игры, и мы не можем быть более рады поделиться нашим игровым процессом 11 июня».